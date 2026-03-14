В Тамбовской области иностранца арестовали за призывы в Telegram к террору

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Тамбовской области арестовали иностранца, призывавшего через Telegram к совершению терактов, сообщила ФСБ России.

"Призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и управления. <...> Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.

Злоумышленник признался, что в своей стране он находится в розыске. В России его не раз привлекали к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, отметили в ведомстве.