"Случай уникальный". Ученые приблизились к разгадке тайны Римской империи

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Италии обнаружили уникальные артефакты, связанные с этрусками. Хотя следы этого этноса обнаруживают по всему миру, о нем до сих пор мало что известно. Специалисты спорят о происхождении, верованиях и традициях предшественников Римской империи. Нынешнее открытие поможет найти ответы.

Такое видим впервые

Специалисты итальянского университета раскопали среди развалин древнего города Сан-Джулиано в 70 километрах от Рима крупное захоронение VII века до нашей эры.

"Абсолютно нетронутое, — подчеркнул руководитель проекта, профессор археологии Давиде Зори. — В этом регионе мы работаем с 2016-го. И еще не находили гробниц такого возраста".

Погребальная камера вырублена в скале и стилизована под жилой дом. Внутри — два парных захоронения. Супруги, предполагают ученые. Все помещение заполнено похоронной утварью: сосуды разной величины и назначения, оружие, украшения.

Это позволит заглянуть в прошлое, понять, чем и как жили эти люди. Ведь речь идет об этрусках — легендарных предках римлян.

Секрет успеха

Хотя этот народ изучают уже несколько столетий, известно об этрусках немного.

Они расселились по Апеннинскому полуострову приблизительно в IX веке до нашей эры. В основном на севере — там росли леса, было много строительного камня, глины, олова, железа и угля.

© Public domain/Неизвестный автор Этрусская фреска, V век до нашей эры

Всего за три столетия примитивное племя превратилось в передовую цивилизацию с развитыми ремеслами, земледелием, металлургией.

Экономическое процветание привело к централизации власти. К VI веку до нашей эры государство этрусков представляло собой конгломерат из 12 крупных городов. Парадоксально, но столь мощное политическое образование практически не воевало. Напротив, этруски активно взаимодействовали с соседями, перенимали их опыт.

Однако постепенно возвышался Рим, и этруски теряли контроль над своими территориями. К концу IV столетия упоминания о некогда великой державе сходят на нет.

Кто они и откуда пришли

Их таинственное исчезновение — один из вопросов, на который тщетно пытаются ответить исследователи. Большой интерес представляет и происхождение этрусков. Долгое время в научном сообществе преобладала миграционная версия.

© Public domain/Jastrow Бронзовая статуэтка из Кьюзи. 550-530 годы до нашей эры

Так, древнегреческий историк Геродот свидетельствует, что этруски были выходцами из Лидии (исторической области в Малой Азии). Годы неурожая и голода заставили их покинуть родину и перебраться на Апеннинский полуостров. Согласно отцу истории, это произошло во времена Троянской войны.

Римский хронист Тит Ливий полагал, что этруски пришли на Апеннины с севера. Есть и третья версия: цивилизация была автохтонной, то есть местной. Эти гипотезы удалось проверить лишь несколько лет назад.

В 2009-м итальянские палеогенетики сравнили ДНК нынешних жителей Тосканы с образцами из этрусских гробниц. Все анализы показали высокую степень родства с современным населением Малой Азии, степей Прикаспия и Причерноморья.

Через десять лет коллеги из Тюбингенского университета провели повторное исследование.

"Мы расширили выборку. В частности, взяли материал у 82 представителей этрусской цивилизации, живших с 800 до 100 года до нашей эры. Никакой генетической связи этрусков с переселенцами из Азии не выявили. Зато есть сходство с латинами — прародителями римлян", — объяснял в интервью руководитель проекта профессор Тюбингенского университета Казимо Поста.

"Лишь несколько слов"

Не меньшую трудность для специалистов представляет язык этрусков. Археологи обнаружили множество глиняных и бронзовых табличек, погребальных надписей на саркофагах и других артефактов с таинственными знаками. Расшифровать их полностью пока не удается.

Внешне письмена сильно напоминают латинские. В некоторых текстах даже встречаются имена античных божеств — Минервы, Юпитера, Юноны.

"Но это лишь на артефактах времен заката Этрурии, — подчеркнул в одной из бесед с журналистами профессор археологии Швейцарского колледжа Грегори Уорден. — Предположительно, тогда активно шел процесс ассимиляции. Поэтому в новых реалиях этруски переименовывали своих богов на римский манер".

Прорыв в этом деле наметился в 2016-м — когда в этрусском святилище Поджо Колла (регион Тоскана) нашли ритуальную стелу. Ее датировали VII веком до нашей эры — тогда римского влияния не было и в помине.

"Это не погребальная плита, которые мы находили раньше. Поэтому надеемся узнать хотя бы некоторые новые слова", — отмечал Уорден.

Работы продолжаются до сих пор. За десять лет идентифицировали лишь 70 знаков из почти двух тысяч.

На одну тайну меньше

Еще одну надежду дали две экспедиции 2022-го. Здесь же, в Тоскане, в прибрежном городке Сан-Кашано-деи-Баньи из-под развалин римских терм достали два десятка бронзовых скульптур.

© Public domain/Petite Сцена пира. Гробница Леопардов в Тарквиниях. V век до нашей эры

А археологи Фрайбургского университета раскопали в городе Вульчи (регион Лацио) монументальный храмовый комплекс VI века до нашей эры.

"Этруски жили и в Лацио, и в Тоскане. То, что находки принадлежат именно их культуре, несомненно", — утверждал координатор одного из проектов, доцент университета в Сиене Якобо Таболли.

На развалинах святилища и статуях различили несколько надписей. Местами они продублированы римскими. Большая часть сохранившихся символов уже была известна лингвистам. Но от многих остались лишь фрагменты.