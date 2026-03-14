"Случай уникальный". Ученые приблизились к разгадке тайны Римской империи

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Италии обнаружили уникальные артефакты, связанные с этрусками. Хотя следы этого этноса обнаруживают по всему миру, о нем до сих пор мало что известно. Специалисты спорят о происхождении, верованиях и традициях предшественников Римской империи. Нынешнее открытие поможет найти ответы.
Такое видим впервые
Специалисты итальянского университета раскопали среди развалин древнего города Сан-Джулиано в 70 километрах от Рима крупное захоронение VII века до нашей эры.
"Абсолютно нетронутое, — подчеркнул руководитель проекта, профессор археологии Давиде Зори. — В этом регионе мы работаем с 2016-го. И еще не находили гробниц такого возраста".
Погребальная камера вырублена в скале и стилизована под жилой дом. Внутри — два парных захоронения. Супруги, предполагают ученые. Все помещение заполнено похоронной утварью: сосуды разной величины и назначения, оружие, украшения.
Это позволит заглянуть в прошлое, понять, чем и как жили эти люди. Ведь речь идет об этрусках — легендарных предках римлян.
Секрет успеха
Хотя этот народ изучают уже несколько столетий, известно об этрусках немного.
Они расселились по Апеннинскому полуострову приблизительно в IX веке до нашей эры. В основном на севере — там росли леса, было много строительного камня, глины, олова, железа и угля.
Всего за три столетия примитивное племя превратилось в передовую цивилизацию с развитыми ремеслами, земледелием, металлургией.
Экономическое процветание привело к централизации власти. К VI веку до нашей эры государство этрусков представляло собой конгломерат из 12 крупных городов. Парадоксально, но столь мощное политическое образование практически не воевало. Напротив, этруски активно взаимодействовали с соседями, перенимали их опыт.
Однако постепенно возвышался Рим, и этруски теряли контроль над своими территориями. К концу IV столетия упоминания о некогда великой державе сходят на нет.
Кто они и откуда пришли
Их таинственное исчезновение — один из вопросов, на который тщетно пытаются ответить исследователи. Большой интерес представляет и происхождение этрусков. Долгое время в научном сообществе преобладала миграционная версия.
Так, древнегреческий историк Геродот свидетельствует, что этруски были выходцами из Лидии (исторической области в Малой Азии). Годы неурожая и голода заставили их покинуть родину и перебраться на Апеннинский полуостров. Согласно отцу истории, это произошло во времена Троянской войны.
Римский хронист Тит Ливий полагал, что этруски пришли на Апеннины с севера. Есть и третья версия: цивилизация была автохтонной, то есть местной. Эти гипотезы удалось проверить лишь несколько лет назад.
В 2009-м итальянские палеогенетики сравнили ДНК нынешних жителей Тосканы с образцами из этрусских гробниц. Все анализы показали высокую степень родства с современным населением Малой Азии, степей Прикаспия и Причерноморья.
© Фото : University of Freiburg/Mariachiara FranceschiniЭтрусский храм, обнаруженный в Италии в древнем городе Вульчи
Этрусский храм, обнаруженный в Италии в древнем городе Вульчи
Через десять лет коллеги из Тюбингенского университета провели повторное исследование.
"Мы расширили выборку. В частности, взяли материал у 82 представителей этрусской цивилизации, живших с 800 до 100 года до нашей эры. Никакой генетической связи этрусков с переселенцами из Азии не выявили. Зато есть сходство с латинами — прародителями римлян", — объяснял в интервью руководитель проекта профессор Тюбингенского университета Казимо Поста.
"Лишь несколько слов"
Не меньшую трудность для специалистов представляет язык этрусков. Археологи обнаружили множество глиняных и бронзовых табличек, погребальных надписей на саркофагах и других артефактов с таинственными знаками. Расшифровать их полностью пока не удается.
Внешне письмена сильно напоминают латинские. В некоторых текстах даже встречаются имена античных божеств — Минервы, Юпитера, Юноны.
"Но это лишь на артефактах времен заката Этрурии, — подчеркнул в одной из бесед с журналистами профессор археологии Швейцарского колледжа Грегори Уорден. — Предположительно, тогда активно шел процесс ассимиляции. Поэтому в новых реалиях этруски переименовывали своих богов на римский манер".
Прорыв в этом деле наметился в 2016-м — когда в этрусском святилище Поджо Колла (регион Тоскана) нашли ритуальную стелу. Ее датировали VII веком до нашей эры — тогда римского влияния не было и в помине.
"Это не погребальная плита, которые мы находили раньше. Поэтому надеемся узнать хотя бы некоторые новые слова", — отмечал Уорден.
Работы продолжаются до сих пор. За десять лет идентифицировали лишь 70 знаков из почти двух тысяч.
На одну тайну меньше
Еще одну надежду дали две экспедиции 2022-го. Здесь же, в Тоскане, в прибрежном городке Сан-Кашано-деи-Баньи из-под развалин римских терм достали два десятка бронзовых скульптур.
А археологи Фрайбургского университета раскопали в городе Вульчи (регион Лацио) монументальный храмовый комплекс VI века до нашей эры.
"Этруски жили и в Лацио, и в Тоскане. То, что находки принадлежат именно их культуре, несомненно", — утверждал координатор одного из проектов, доцент университета в Сиене Якобо Таболли.
На развалинах святилища и статуях различили несколько надписей. Местами они продублированы римскими. Большая часть сохранившихся символов уже была известна лингвистам. Но от многих остались лишь фрагменты.
Теперь ставку делают на раскопки в Сан-Джулиано. На керамике из той гробницы тоже есть письмена. Причем более древние. По словам координатора проекта профессора Давиде Зори, если удастся расшифровать хотя бы часть, кое-что с этрусками прояснится. Но пока легендарный народ продолжает хранить свои секреты от посторонних глаз.
