В Греции назвали возможную причину атаки на танкер у Новороссийска
Министр судоходства Греции Василиос Кикилиас сообщил об атаке на греческий танкер в Черном море у Новороссийска, связав произошедшее с частичным выведением США... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T17:23:00+03:00
Кикилиас: атака на танкер связана с выходом российской нефти из-под санкций
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр судоходства Греции Василиос Кикилиас сообщил об атаке на греческий танкер в Черном море у Новороссийска, связав произошедшее с частичным выведением США из-под санкций покупки российской нефти.
Ранее минфин США на месяц вывел из-под санкций покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Ранее сегодня утром произошла атака на судно под греческим флагом у берегов Новороссийска
в Черном море
, это был танкер под греческим флагом, зафрахтованный компанией Chevron
", - заявил Кикилиас в интервью телеканалу ERT
.
Министр уточнил, что 24 моряка, десять из которых греки, не пострадали.
"Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении продажи российской нефти в течение месяца", - добавил он.
Кикилиас также отметил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой.
"В момент, когда мы увидим проблему, мы будем решительно протестовать и будем предпринимать все шаги на уровне Европейского совета
, потому что я считаю неприемлемым и очень опасным нацеливаться на корабли под греческим флагом, а также на греческие суда, находящиеся в законной аренде и фрахте. Греческие моряки и судоходная отрасль пытаются выполнять свою работу, они должны быть вне любых политических интересов и вне военного конфликта", - подчеркнул министр.