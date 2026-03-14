В Греции назвали возможную причину атаки на танкер у Новороссийска

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр судоходства Греции Василиос Кикилиас сообщил об атаке на греческий танкер в Черном море у Новороссийска, связав произошедшее с частичным выведением США из-под санкций покупки российской нефти.

Ранее минфин США на месяц вывел из-под санкций покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.

"Ранее сегодня утром произошла атака на судно под греческим флагом у берегов Новороссийска Черном море , это был танкер под греческим флагом, зафрахтованный компанией Chevron ", - заявил Кикилиас в интервью телеканалу ERT

Министр уточнил, что 24 моряка, десять из которых греки, не пострадали.

"Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении продажи российской нефти в течение месяца", - добавил он.

Кикилиас также отметил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой.