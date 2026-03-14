В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших в терактах - РИА Новости, 14.03.2026
21:26 14.03.2026
В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших в терактах
В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших в терактах - РИА Новости, 14.03.2026
В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших в терактах
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил законодательно закрепить право на комплексную реабилитацию для всех пострадавших при... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T21:26:00+03:00
2026-03-14T21:26:00+03:00
общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших в терактах

В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших при терактах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил законодательно закрепить право на комплексную реабилитацию для всех пострадавших при терактах вне зависимости от тяжести физических травм.
По словам депутата, сегодня по закону пострадавшие в результате теракта имеют право на социальную реабилитацию, включающую психологическую, медицинскую и профессиональную помощь, но на практике возникает серьезная проблема: получение статуса пострадавшего и доступа ко всем мерам поддержки часто увязано с наличием физических повреждений и установленной степенью вреда здоровью.
"Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы разорвать связку между правом на комплексную реабилитацию и формальной степенью тяжести вреда здоровью. Любой человек, признанный пострадавшим в результате теракта, должен автоматически получать право на долгосрочное психологическое сопровождение... Мы видим трагические случаи, когда люди, получившие тяжелейшую психологическую травму, не выдерживают и сводят счеты с жизнью. Государство обязано сделать все, чтобы не допускать такого. Нужно менять законодательство, чтобы ни один человек, прошедший через ужас теракта, не оставался один на один со своей болью", - сказал Панеш.
Он напомнил, что Конституционный суд в 2024 году разъяснил, что даже психическое расстройство может считаться тяжким вредом здоровью, но только если оно глубокое и длительное, ведет к недееспособности или стойким болезненным проявлениям.
"Легкие и кратковременные расстройства психики, которые существенно не повлияли на социальное благополучие человека, по мнению суда, не могут автоматически приравниваться к тяжкому вреду. Однако психологическая травма может не проявляться в виде потери дееспособности, но при этом разрушать личность изнутри, приводить к депрессиям, суицидальным мыслям. Формально человек здоров, а по факту - сломлен", - добавил Панеш.
По его словам, важно дополнить закон "О противодействии терроризму" нормой, согласно которой пострадавшие имеют право на бесплатную психологическую помощь в течение необходимого срока.
"Второе: создать при органах социальной защиты специальные реестры пострадавших при терактах, чтобы ни один человек не выпадал из поля зрения государства. Третье: обязать медицинские учреждения при выявлении у пострадавших признаков посттравматического стрессового расстройства или суицидальных настроений незамедлительно подключать службы психологической помощи и ставить вопрос о продлении реабилитации", - сказал депутат.
Он считает, что отсроченные последствия психологических травм могут проявляться спустя месяцы и даже годы.
"Государство уже выплачивает компенсации, но деньги не лечат душу. Наша задача — сделать так, чтобы любой, кто пережил теракт, знал: государство рядом, помощь будет оказана, сколько бы времени ни прошло. Законодательство должно быть человечным. Нельзя прятаться за формулировки о "неглубоких и кратковременных расстройствах", когда речь идет о живых людях, чья психика искалечена террористами. Предлагаю депутатскому корпусу и правительству оперативно проработать этот вопрос и выйти с инициативой о поправках", - заключил парламентарий.
