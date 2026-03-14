Четыре города Центральной Италии выдвинулись на звание культурной столицы

Проект, активно поддержанный административными властями всех четырех городов, получил латинское название Hernica Saxa (Камни Герники) в память о древнеиталийском народе герников, населявших долину реки Сакко и прилегающие к ней Апеннинские холмы задолго до возникновения Римской империи. Уникальным свидетельством этой цивилизации являются Мегалитические стены высотой более 15 метров, сложенные из огромных каменных блоков, причем вес некоторых из них достигает 30 тонн. Особенно хорошо эти удивительные инженерные сооружения сохранились в Алатри и Ферентино, где стены окружают местные акрополи.

Имя предшественника Бонифация VIII на папском престоле Целестина V, который стал первым в истории понтификом, добровольно ушедшем в отставку, также связано с этими местами. Он был избран конклавом в июле 1294 года в возрасте 79 лет и пробыл во главе церкви чуть более пяти месяцев. Именно кардинал Каэтани настойчиво побуждал папу Целестина отречься от престола, но как только это произошло, сразу же заточил его в замке Фумоне в Ферентино, где тот вскоре скончался. Сегодня в здешнем городском музее можно увидеть белую шерстяную митру этого понтифика, который был канонизирован в 1313 году.