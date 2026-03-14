09:36 14.03.2026
Четыре города Центральной Италии выдвинулись на звание культурной столицы
Впервые в истории сразу четыре города Центральной Италии - Ананьи, Алатри, Вероли и Ферентино - выдвинули совместную кандидатуру на звание итальянской... РИА Новости, 14.03.2026
спорт, италия, рим, лацио, иисус христос, юнеско
Спорт, Италия, Рим, Лацио, Иисус Христос, ЮНЕСКО
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 14.03.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 14 мар - РИА Новости. Впервые в истории сразу четыре города Центральной Италии - Ананьи, Алатри, Вероли и Ферентино - выдвинули совместную кандидатуру на звание итальянской культурной столицы 2028 года, сообщил РИА Новости один из авторов этой инициативы, руководитель Археологического клуба столичной области Лацио Антонио Рибеццо (Antonio Ribezzo).
Выигрыш в этом престижном конкурсе, который проводится на Апеннинах уже 12 лет, позволяет городу-победителю не только широко представить мировой публике свое историческое наследие, но и получить от государства солидные субсидии для развития сферы культуры. В списке городов, которые ранее признавались культурной столицей Италии, фигурируют, в частности, такие всемирно известные центры, как Палермо, Сиена, Перуджа, Бергамо и Парма. В нынешнем году этот почетный статус имеет Аквила, пережившая разрушительное землетрясение в апреле 2009 года. Среди 10 претендентов, вышедших в финальный тур борьбы за звание столицы итальянской культуры 2028 года, - Катания, Анкона и "аномальная четверка" из Лацио.
"Выдвигая эту совместную кандидатуру, мы прекрасно понимали, что кое-кто посчитает нас сумасшедшими. Еще бы - мы предлагаем не один, а сразу четыре города, хотя общая численность их населения не дотягивает даже до 90 тысяч человек. И все-таки мы осуществили наш проект, потому что цивилизация в здешних местах возникла еще до основания Рима. И вообще Италия - это не только Рим, Венеция и Неаполь, это более 8 тысяч городов, многие из которых имеют богатейшую историю и самобытную культуру. В полной мере это относится к Ананьи, Алатри, Вероли и Ферентино, которые сочетают в себе уникальное историческое наследие древней, античной и средневековой культуры", - отметил Рибеццо.
Проект, активно поддержанный административными властями всех четырех городов, получил латинское название Hernica Saxa (Камни Герники) в память о древнеиталийском народе герников, населявших долину реки Сакко и прилегающие к ней Апеннинские холмы задолго до возникновения Римской империи. Уникальным свидетельством этой цивилизации являются Мегалитические стены высотой более 15 метров, сложенные из огромных каменных блоков, причем вес некоторых из них достигает 30 тонн. Особенно хорошо эти удивительные инженерные сооружения сохранились в Алатри и Ферентино, где стены окружают местные акрополи.
Бывшую столицу герников Ананьи сегодня привычно называют городом римских пап. Действительно его история связана с рождением и деятельностью сразу четырех понтификов, в том числе Бенедетто Каэтани, принявшего папское имя Бонифация VIII. Он был избран на апостольский престол в декабре 1294 года и вошел в историю как последний папа Римский, пытавшийся реально утвердить верховенство церковной власти над светской. Вступив по этому поводу в острый конфликт с королем Франции Филиппом IV, понтифик в сентябре 1303 года был пленен вооруженными посланцами французского монарха, которые разграбили папский дворец в Ананьи и потребовали его отречения от престола. Именно с этими событиями связан эпизод, вошедший в историю под названием "Пощечина Ананьи". Речь идет о том, как один из давних врагов папы Шарра Колонна нанес ему удар по лицу латной рукавицей, от которого тот так до конца и не оправился и умер через месяц после описываемых событий. История краткого пленения Бонифация VIII в Ананьи даже упомянута в "Божественной комедии" Данте. Сегодня папский дворец, где находится зал знаменитой "пощечины", а также городской собор с редкими фресками ХII века могут посетить все желающие.
Имя предшественника Бонифация VIII на папском престоле Целестина V, который стал первым в истории понтификом, добровольно ушедшем в отставку, также связано с этими местами. Он был избран конклавом в июле 1294 года в возрасте 79 лет и пробыл во главе церкви чуть более пяти месяцев. Именно кардинал Каэтани настойчиво побуждал папу Целестина отречься от престола, но как только это произошло, сразу же заточил его в замке Фумоне в Ферентино, где тот вскоре скончался. Сегодня в здешнем городском музее можно увидеть белую шерстяную митру этого понтифика, который был канонизирован в 1313 году.
Важный памятник христианской культуры - храм Святой Саломии, которая по преданию присутствовала при распятии и погребении Иисуса Христа, находится в Вероли. Именно здесь в 1209 году были обретены мощи матери апостолов Иакова и Иоанна, которая после этого была провозглашена небесной покровительницей города. В 1751 году по указанию папы Бенедикта XIV именно в этой базилике была сооружена вторая на Апеннинах Святая лестница. Понтифик приравнял ее к одной из главных святынь христианского мира - мраморной лестнице, которую согласно древней традиции в 326 году привезла в Рим из дворца Понтия Пилата в Иерусалиме святая царица Елена.
"Культура - это стратегический ресурс для развития наших городов, в чем мы твердо убедились, уже более года работая над досье Hernica Saxa. В итоге нам удалось объединить усилия и устремления в рамках этого амбициозного проекта, который дает нам надежду на будущее. Нашей следующей целью должно стать включение Мегалитических стен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил РИА Новости мэр Алатри Маурицио Чианфрокка.
Решение о том, где будет находиться культурная столица Италии 2028 года, специальная экспертная комиссия минкультуры должна принять до конца марта.
