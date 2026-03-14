Рейтинг@Mail.ru
"Альтернатива для Германии" хочет возродить сельские пивные и трактиры - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 14.03.2026
"Альтернатива для Германии" хочет возродить сельские пивные и трактиры
"Альтернатива для Германии" хочет возродить сельские пивные и трактиры
в мире
германия
рейнланд-пфальц
альтернатива для германии (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg
германия
рейнланд-пфальц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c52950c6b05632f77abf70b23e291fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Германия, Рейнланд-Пфальц, Альтернатива для Германии (партия)
"Альтернатива для Германии" хочет возродить сельские пивные и трактиры

Bild: АдГ хочет оживить сельскую жизнь в ФРГ открытием политических трактиров

© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку
© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" намерена возродить в сельских районах Германии закрытые ранее пивные и трактиры, где гражданам будут подавать напитки и предлагать участвовать в дискуссиях, сообщает издание Bild.
«

"Партия хочет вновь открыть закрытые деревенские пивные. В АдГ-пивных будут разливать пиво и продавать братвурсты (колбаски - ред.). Политики АдГ таким образом намерены привлекать новых избирателей", - сообщает Bild со ссылкой на стратегический документ партии.

Эту концепцию партия сначала хочет опробовать в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В документе говорится, что политики должны развернуть многофункциональные центры в бывших трактирах, дискотеках или на винодельнях.
Днем такие центры должны служить пунктом для обращения граждан, а вечером и по выходным - "местом встреч для общения, обмена мнениями, проведения мероприятий и досуга". Точки общепита планируется арендовать, при этом, как говорится в документе, уже есть "потенциальные спонсоры".
В деревенских пивных планируется предлагать "братвурст и пиво, вечера с аперолем для молодежи, кафе для пожилых, летние праздники, рождественские ярмарки, выставки, презентации книг, киновечера, дискуссионные встречи и лекции".
Новый план также призван оживить населенные пункты в сельской местности. Стратегия АдГ, как говорится далее в документе, - сделать приоритетом своей работы такие районы, которые другими партиями давно покинуты.
К следующим выборам в бундестаг партия намерена открыть в каждом избирательном округе земли одну пивную, центр или иное сравнимое место для встреч граждан и избирателей. В то же время в АдГ ожидают сопротивления противников партии и юридических проблем из-за оказания давления на владельцев и арендаторов помещений.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала