"Альтернатива для Германии" хочет возродить сельские пивные и трактиры

БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" намерена возродить в сельских районах Германии закрытые ранее пивные и трактиры, где гражданам будут подавать напитки и предлагать участвовать в дискуссиях, сообщает издание Bild

« "Партия хочет вновь открыть закрытые деревенские пивные. В АдГ-пивных будут разливать пиво и продавать братвурсты (колбаски - ред.). Политики АдГ таким образом намерены привлекать новых избирателей", - сообщает Bild со ссылкой на стратегический документ партии.

Эту концепцию партия сначала хочет опробовать в федеральной земле Рейнланд-Пфальц . В документе говорится, что политики должны развернуть многофункциональные центры в бывших трактирах, дискотеках или на винодельнях.

Днем такие центры должны служить пунктом для обращения граждан, а вечером и по выходным - "местом встреч для общения, обмена мнениями, проведения мероприятий и досуга". Точки общепита планируется арендовать, при этом, как говорится в документе, уже есть "потенциальные спонсоры".

В деревенских пивных планируется предлагать "братвурст и пиво, вечера с аперолем для молодежи, кафе для пожилых, летние праздники, рождественские ярмарки, выставки, презентации книг, киновечера, дискуссионные встречи и лекции".

Новый план также призван оживить населенные пункты в сельской местности. Стратегия АдГ, как говорится далее в документе, - сделать приоритетом своей работы такие районы, которые другими партиями давно покинуты.