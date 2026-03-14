13:43 14.03.2026 (обновлено: 13:46 14.03.2026)
Во Франции заключенный сбежал во время поездки в Лувр
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Заключенный тюрьмы парижского пригорода Нантера во Франции сбежал от правоохранителей при поездке на пригородной электричке RER во время своего временного освобождения, которое ему даровал суд для посещения музея Лувра в культурных целях, сообщает в субботу портал криминальной хроники Actu17.
"Заключенный тюрьмы Нантера сбежал… во время (организованной после временного освобождения - ред.) культурной поездки в Лувр в Париже. Мужчина скрылся от (правоохранителей - ред.) в общественном транспорте, выйдя на одной из станций RER", - говорится в материале.
По информации портала, трое заключенных нантерской тюрьмы получили от суда временное освобождение из пенитенциарного учреждения для посещения выставки в Лувре, посвященной правам французских граждан. При этом, администрация тюрьмы и прокуратура передали в суд негативные заключения в отношении возможного принятия такой меры, но инстанция их проигнорировала, гарантировав временное освобождение заключенным.
Согласно решению администрации тюрьмы, заключенных должны были сопровождать шесть ее сотрудников, в том числе - трое служащих службы безопасности, включая одного старшего офицера и двух сотрудников службы реинтеграции и апробации (SPIP). Однако фактически заключенные отправились во временное освобождение в сопровождении всего двух сотрудников SPIP и двух тюремных охранников, уточняет Actu17 со ссылкой на источник.
Побег заключенного состоялся еще в пятницу, однако известно о нем стало только сейчас. Во время пересадки заключенный смог ускользнуть от группы сопровождения и скрылся в метро. После этого временное освобождение для оставшихся двоих заключенных было немедленно отменено, и их вернули в тюрьму. Администрация пенитенциарного учреждения уведомила о случившемся полицию, которая начала расследование инцидента и поиск сбежавшего заключенного, говорится в сообщении.
После этого случая начальник тюрьмы Себастьян Коуэль потребовал разработать новый механизм проведения таких акций с тем, чтобы исключить в дальнейшем возможность побега заключенных. Коуэль также издал распоряжение о приостановке действия временных освобождений вплоть до дальнейшего уведомления, пишет Actu17.
