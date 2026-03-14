Первый форум сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет летом

МОНТЕВИДЕО, 14 мар - РИА Новости. Первый форум стратегического сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет в июне в Бразилии, сообщил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье.

"В июне в Бразилии мы проведём первый форум стратегического сотрудничества России и Латинской Америки", - сказал Перье.

Он отметил, что после начала конфликта на Украине торговля между Россией и Латинской Америкой резко сократилась. В качестве примера он привел Аргентину , чей экспорт в Россию снизился с примерно 1,4 миллиарда долларов до около 300 миллионов долларов.

По словам главы CICRAL, перспективными направлениями сотрудничества РФ и стран региона могут стать атомная энергетика, развитие железнодорожной инфраструктуры, кибербезопасность и новые финансовые технологии, включая альтернативные валютные механизмы расчетов.

Еще одним направлением для укрепления связей между Россией и странами региона эксперт назвал университетские программы и образовательные обмены, в том числе через систему стипендий.