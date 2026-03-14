Первый форум сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет летом
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 14 мар - РИА Новости. Первый форум стратегического сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет в июне в Бразилии, сообщил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье.
"В июне в Бразилии мы проведём первый форум стратегического сотрудничества России и Латинской Америки", - сказал Перье.
Он отметил, что после начала конфликта на Украине торговля между Россией и Латинской Америкой резко сократилась. В качестве примера он привел Аргентину, чей экспорт в Россию снизился с примерно 1,4 миллиарда долларов до около 300 миллионов долларов.
По словам главы CICRAL, перспективными направлениями сотрудничества РФ и стран региона могут стать атомная энергетика, развитие железнодорожной инфраструктуры, кибербезопасность и новые финансовые технологии, включая альтернативные валютные механизмы расчетов.
Еще одним направлением для укрепления связей между Россией и странами региона эксперт назвал университетские программы и образовательные обмены, в том числе через систему стипендий.
Центр интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) был создан около двух лет назад в Буэнос-Айресе. Организация позиционирует себя как неправительственная структура общественной дипломатии, направленной на развитие политических, экономических, научных, культурных и спортивных связей между Россией и странами Латинской Америки.
По словам Перье, в настоящее время CICRAL работает в 15 странах региона, включая Аргентину, Бразилию, Мексику, Чили, Перу, Венесуэлу, Колумбию и ряд стран Центральной Америки.
