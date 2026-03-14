https://ria.ru/20260314/forum-2080632573.html
Первый форум сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет летом
Первый форум стратегического сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет в июне в Бразилии, сообщил РИА Новости президент Центра интеграции и... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T09:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОНТЕВИДЕО, 14 мар - РИА Новости. Первый форум стратегического сотрудничества России и стран Латинской Америки пройдет в июне в Бразилии, сообщил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье.
"В июне в Бразилии
мы проведём первый форум стратегического сотрудничества России
и Латинской Америки", - сказал Перье.
Он отметил, что после начала конфликта на Украине
торговля между Россией и Латинской Америкой
резко сократилась. В качестве примера он привел Аргентину
, чей экспорт в Россию снизился с примерно 1,4 миллиарда долларов до около 300 миллионов долларов.
По словам главы CICRAL, перспективными направлениями сотрудничества РФ и стран региона могут стать атомная энергетика, развитие железнодорожной инфраструктуры, кибербезопасность и новые финансовые технологии, включая альтернативные валютные механизмы расчетов.
Еще одним направлением для укрепления связей между Россией и странами региона эксперт назвал университетские программы и образовательные обмены, в том числе через систему стипендий.
Центр интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) был создан около двух лет назад в Буэнос-Айресе
. Организация позиционирует себя как неправительственная структура общественной дипломатии, направленной на развитие политических, экономических, научных, культурных и спортивных связей между Россией и странами Латинской Америки.
По словам Перье, в настоящее время CICRAL работает в 15 странах региона, включая Аргентину, Бразилию, Мексику
, Чили
, Перу
, Венесуэлу
, Колумбию
и ряд стран Центральной Америки
.