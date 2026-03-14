06:15 14.03.2026
В Роскачестве дали советы по выбору качественной школьной формы
В Роскачестве дали советы по выбору качественной школьной формы
В Роскачестве дали советы по выбору качественной школьной формы

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. При выборе школьной формы для ребенка, в первую очередь, стоит ориентироваться на материалы: синтетика не должна превышать 60%, а подкладка нужна натуральная или из вискозы, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Роскачество на протяжении 10 лет исследует школьную одежду и выработало четкие критерии, на которые стоит ориентироваться при покупке... Доля синтетики не должна превышать 60%, а подкладка, контактирующая с кожей, должна быть натуральной или вискозной. Оптимальный состав для школьной формы - 40-60% натуральных волокон (шерсть, хлопок) и остальное - качественная синтетика (полиэстер, эластан)", - говорится в сообщении.
В Роскачестве отметили, что при слишком высокой доли синтетики тело не будет дышать, ребенок может перегреваться, быстро утомляться и чаще болеть. Полностью натуральная ткань - быстро теряет вид, мнется и покрывается катышками.
"Важно помнить и различать синтетику (полиэстер, полиамид, акрил) и искусственные волокна (вискоза). Первое - продукт нефтепереработки, второе - натуральные волокна из целлюлозы, ткань из которых близка по свойствам к натуральным", - добавляется в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что хорошая подкладка должна быть из натуральных материалов, например, хлопка или вискозы. Если состав подкладки на этикетке не указан, от покупки лучше отказаться. По их словам, даже если верх изделия качественный, синтетическая подкладка сведет на нет все преимущества.
Помимо этого, надо осматривать изделие на качество швов и фурнитуры. Швы должны быть крепкими, без торчащих ниток и грубых утолщений, которые могут натирать кожу. У карманов обязательно должны быть машинные закрепки по краям, а низ брюк должен быть обработан тесьмой.
Говоря о маркировке, в Роскачестве сказали, что на ярлыке обязательно должно быть указано, что изделие предназначено "для детей", "для школьного возраста" или "для подростков". Если этих слов нет, товар могли сертифицировать как взрослую одежду, к которой требования мягче. На этикетке должны быть состав ткани верха и подкладки, страна-производитель и наименование изготовителя, единый знак обращения на рынке (ЕАС), информация о сертификате соответствия.
По данным исследования школьных брюк для мальчиков, проблема фальсификации и нарушений безопасности остается крайне острой: фенолы превышены у 12 из 19 брюк, в восьми случаях выявлена грубая подмена натуральных волокон на более дешевый полиэстер, хотя маркировка утверждала о натуральном составе.
Также у 15 моделей зафиксирован "эффект скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, а у трех образцов, преимущественно из Китая, проблемы с документами.
