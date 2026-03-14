23:33 14.03.2026
ЕК недостаточно давит на Зеленского, заявил Фицо
Европейская комиссия недостаточно давит на Владимира Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по "Дружбе", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо... РИА Новости, 14.03.2026
ЕК недостаточно давит на Зеленского, заявил Фицо

Фицо: ЕК недостаточно давит на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти

БРАТИСЛАВА, 14 мар - РИА Новости. Европейская комиссия недостаточно давит на Владимира Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по "Дружбе", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
«
"Из разговора, который у меня был с председателем Европейской комиссии во вторник в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне. Однако я не чувствую достаточного давления на Зеленского. Как может происходить так, что в ситуации, когда Зеленскому Европейский союз нужен как соль, ведь он постоянно просит денег и добивается европейской перспективы, ЕК не может настоять на (отправке на Украину - ред.) миссии инспекторов, чтобы они посмотрели был ли поврежден нефтепровод "Дружба"?" - сказал Фицо.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
