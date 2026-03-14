"Ради сдерживания". СМИ рассказали об опасном ходе Финляндии против России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Франция может передать Финляндии ядерное оружие ради сдерживания России, пишет The National Interest.
"Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе", — говорится в публикации.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
В последнее время европейские страны ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.
