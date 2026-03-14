Бельгийский адвокат рассказал о рисках для россиян при поездках в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россиянам при поездках в страны ЕС следует учитывать ограничения на ввоз ряда товаров и проблемы с использованием банковских карт российских банков из-за санкций, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.

Островскис напомнил, что общего запрета на въезд российских туристов в ЕС нет, если они не подпадают под индивидуальные санкции и имеют действующую визу.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.