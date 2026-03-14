Бельгийский адвокат рассказал о рисках для россиян при поездках в ЕС - РИА Новости, 14.03.2026
06:50 14.03.2026
Бельгийский адвокат рассказал о рисках для россиян при поездках в ЕС
Бельгийский адвокат рассказал о рисках для россиян при поездках в ЕС - РИА Новости, 14.03.2026
Бельгийский адвокат рассказал о рисках для россиян при поездках в ЕС
Россиянам при поездках в страны ЕС следует учитывать ограничения на ввоз ряда товаров и проблемы с использованием банковских карт российских банков из-за... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T06:50:00+03:00
2026-03-14T06:50:00+03:00
россия
восточная европа
турция
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, восточная европа, турция, евросоюз
В мире, Россия, Восточная Европа, Турция, Евросоюз
Бельгийский адвокат рассказал о рисках для россиян при поездках в ЕС

РИА Новости: россиянам следует учитывать ограничения на ввоз в ЕС товаров

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россиянам при поездках в страны ЕС следует учитывать ограничения на ввоз ряда товаров и проблемы с использованием банковских карт российских банков из-за санкций, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.
"При поездках важно убедиться, что в багаже нет предметов, запрещенных к ввозу в государства ЕС. Что касается обычных личных вещей, которые туристы берут для личного пользования, как правило проблем возникать не должно. Тем не менее рекомендуется проверять актуальные списки, поскольку они регулярно изменяются и дополняются", - сказал он.
Островскис напомнил, что общего запрета на въезд российских туристов в ЕС нет, если они не подпадают под индивидуальные санкции и имеют действующую визу.
"Поэтому я бы не сказал, что такие поездки сами по себе являются особенно опасными. Однако из-за ограничений на авиасообщение между Россией и ЕС, а также периодического закрытия границ и ужесточения контроля со стороны некоторых стран Восточной Европы, на практике поездки часто осуществляются через третьи страны, такие как Турция или ОАЭ", - добавил адвокат.
Собеседник агентства подчеркнул, что банковские карты, выпущенные многими российскими банками, не будут приниматься в Европе из-за масштабных санкций против российского банковского сектора, поэтому необходимо предусмотреть альтернативные способы оплаты, например карты западных банков или наличные средства.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
