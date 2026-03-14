Британский эсминец провел в водах Ла-Манша три дня, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британский эсминец HMS Dragon, отправленный премьером Киром Стармером на Кипр для защиты военных Великобритании, потратил три дня лишь на то, чтобы покинуть британские территориальные воды, сообщает газета Sun.

"Корабль, который был направлен на Кипр , чтобы защищать британские силы от дронов, провел три дня в водах Ла-Манша", - пишет издание.

По данным газеты, хотя корабль вышел из Портсмута 10 марта, британские воды он покинул лишь 13 марта.

При этом, как сообщили источники издания в ВМС, до отхода из порта британцы круглосуточно работали над загрузкой корабля, в том числе ракетами. Источники посетовали, что, хотя на подготовку корабля требовалось шесть недель, британцам пришлось укладываться в шесть дней.

В министерстве обороны Великобритании подтвердили газете, что HMS Dragon все еще находится в пути в Восточное Средиземноморье для защиты британских войск.