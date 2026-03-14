https://ria.ru/20260314/esminets-2080653354.html
Британский эсминец провел в водах Ла-Манша три дня, пишут СМИ
Британский эсминец провел в водах Ла-Манша три дня, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2026
Британский эсминец провел в водах Ла-Манша три дня, пишут СМИ
Британский эсминец HMS Dragon, отправленный премьером Киром Стармером на Кипр для защиты военных Великобритании, потратил три дня лишь на то, чтобы покинуть... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T12:52:00+03:00
2026-03-14T12:52:00+03:00
2026-03-14T15:12:00+03:00
в мире
кипр
великобритания
портсмут
кир стармер
sun
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
https://ria.ru/20260314/iran-2080613195.html
https://ria.ru/20260314/germaniya-2080265486.html
кипр
великобритания
портсмут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, великобритания, портсмут , кир стармер, sun, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, Портсмут , Кир Стармер, Sun, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британский эсминец провел в водах Ла-Манша три дня, пишут СМИ
Sun: отправленный на Кипр британский эсминец провел три дня в водах Ла-Манша
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Британский эсминец HMS Dragon, отправленный премьером Киром Стармером на Кипр для защиты военных Великобритании, потратил три дня лишь на то, чтобы покинуть британские территориальные воды, сообщает газета
Sun.
"Корабль, который был направлен на Кипр
, чтобы защищать британские силы от дронов, провел три дня в водах Ла-Манша", - пишет издание.
По данным газеты, хотя корабль вышел из Портсмута
10 марта, британские воды он покинул лишь 13 марта.
При этом, как сообщили источники издания в ВМС, до отхода из порта британцы круглосуточно работали над загрузкой корабля, в том числе ракетами. Источники посетовали, что, хотя на подготовку корабля требовалось шесть недель, британцам пришлось укладываться в шесть дней.
В министерстве обороны Великобритании подтвердили газете, что HMS Dragon все еще находится в пути в Восточное Средиземноморье для защиты британских войск.
БПЛА нанес удар по базе ВВС Великобритании "Акротири" в понедельник, 2 марта. После того как Кипр выразил недовольство ситуацией, Стармер заявил, что направит на Кипр корабль HMS Dragon, а также вертолеты со средствами борьбы с БПЛА. Тем не менее отправка значительно задержалась из-за ряда проблем в британских ВМС.