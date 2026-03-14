Нидерландского бизнесмена и Майю Токареву исключили из санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. ЕС исключил из санкций против РФ нидерландского бизнесмена Нильса Трооста и Майю Токареву, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

В отношении остальных физлиц и организаций из черного списка санкции были продлены до 15 сентября этого года.