Нидерландского бизнесмена и Майю Токареву исключили из санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. ЕС исключил из санкций против РФ нидерландского бизнесмена Нильса Трооста и Майю Токареву, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост", - говорится в документе.
Совет ЕС также исключил из списка пятерых скончавшихся фигурантов.
В отношении остальных физлиц и организаций из черного списка санкции были продлены до 15 сентября этого года.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
