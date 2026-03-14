Синоптик рассказал о грядущем метеоявлении Эль-Ниньо - РИА Новости, 14.03.2026
21:25 14.03.2026
Синоптик рассказал о грядущем метеоявлении Эль-Ниньо
Грядущее метеоявление Эль-Ниньо может стать самым сильным за 10 лет, оно проявится в период с июня по август и продлится минимум до конца года, сообщил ведущий... РИА Новости, 14.03.2026
Синоптик Леус: грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за 10 лет

Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грядущее метеоявление Эль-Ниньо может стать самым сильным за 10 лет, оно проявится в период с июня по август и продлится минимум до конца года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за прошедшее десятилетие. Появляется все больше признаков того, что в течение следующих нескольких месяцев Эль-Ниньо сформируется и усилится, превратившись в потенциально значительное явление, которое изменит погодные условия по всему миру", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что Эль-Ниньо может повлиять на сезон ураганов в Атлантике и еще больше нагреть планету.
«
"Метеорологи NOAA прогнозируют, что Эль-Ниньо проявится в период с июня по август и продлится как минимум до конца года, при этом высока вероятность того, что к зимним месяцам это явление станет сильным. В такой ситуации высока вероятность, что 2026 или 2027 год выйдут на первое место в списке самых теплых лет на планете", - подчеркнул Леус.
По его словам, в конце осени ожидается превращение метеоявления в "Супер Эль-Ниньо", что повлечет за собой рост средней температуры поверхности воды в Тихом океане на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.
«
"Годы Эль-Ниньо также имеют тенденцию повышать средние глобальные температуры поверхности Земли, тем самым действуя совместно с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, и устанавливая тепловые рекорды", - отметил синоптик.
Он добавил, что "Супер-Эль-Ниньо" наверняка поднимет глобальную температуру до рекордных значений, что еще больше ускорит потепление, потенциально приведет к еще большему обесцвечиванию кораллов и другим разрушительным последствиям.
«
"В годы Эль-Ниньо повышается вероятность формирования над территорией Европейской России блокирующих антициклонов с длительными периодами сухой и жаркой погоды. Ярким примером этого является Эль-Ниньо, наблюдавшееся в 2009-2010 годах и последовавшее вслед за этим аномально жаркое лето 2010 года", - заключил Леус.
НаукаТихий океанЗемляМихаил ЛеусОбщество
 
 
