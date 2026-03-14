Туристам рассказали, на каких курортах можно встретить медуз

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Туристы могут наткнуться на медуз во время отдыха в разных регионах мира, но особенно много их у побережья Индии, в курортных зонах Египта, в Индонезии и у берегов Сицилии, рассказала РИА Новости представитель туроператора "Спектрум" (входит в Российский союз туриндустрии) Валерия Мильченко.
По ее словам, в Индии медуз чаще всего можно встретить в период с декабря по май, в то время как в Египте - с середины марта и до начало мая. Однако в Индонезии этот период приходится с июля по сентябрь, а у берегов Сицилии вероятность встретить медуз особенно высока, когда вода сильно прогревается.
"Медузы также встречаются и в акватории Черного моря", - добавила она.
Мильченко напомнила, что в случае получения туристом ожога от медузы необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью.