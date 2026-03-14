https://ria.ru/20260314/eks-general-2080664314.html
Экс-генерал СБУ, угрожавший Орбану, ранее требовал отставки Зеленского
Экс-генерал СБУ, угрожавший Орбану, ранее требовал отставки Зеленского - РИА Новости, 14.03.2026
Экс-генерал СБУ, угрожавший Орбану, ранее требовал отставки Зеленского
Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану, ранее называл Владимира Зеленского "крестным отцом криворожской зеленой мафии", РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T14:37:00+03:00
2026-03-14T14:37:00+03:00
2026-03-14T14:37:00+03:00
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
нестор махно
служба безопасности украины
блок юлии тимошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, нестор махно, служба безопасности украины, блок юлии тимошенко, верховная рада украины
В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Нестор Махно, Служба безопасности Украины, Блок Юлии Тимошенко, Верховная Рада Украины
Экс-генерал СБУ, угрожавший Орбану, ранее требовал отставки Зеленского
Экс-генерал СБУ Омельченко называл Зеленского крестным отцом криворожской мафии
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану, ранее называл Владимира Зеленского "крестным отцом криворожской зеленой мафии", и требовал от него уйти в отставку.
Ранее РИА Новости выяснило, что Омельченко был сооснователем всеукраинской общественной организации "Общество Нестора Махно "Гуляй-поле". Также 2007-2012 годах он был депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко.
"Владимир, я с тобой разговариваю по возрасту, как с сыном. Моя рекомендация еще раз – на ближайшем пленарном заседании приди, украинским красивым языком зачитай заявление о добровольной отставке", - обратился к Зеленскому
Омельченко в эфире своего YouTube-канала.
Омельченко напомнил Зеленскому о его обещании добровольно уйти в отставку в случае, если тот хоть раз нарушит закон.
"Зеленский говорил, что "если я хоть раз нарушу закон, мне напоминать не надо, я сам добровольно подам в отставку". Юристы подсчитали, что, начиная с 20 мая (2019 года – ред.), в день принятия присяги, инаугурации, он уже нарушил конституцию, назначив досрочные выборы в Верховную раду
. Он нарушил конституцию свыше 30 раз по состоянию на февраль 2022 года, а закон – до сотни раз", - заявил Омельченко в эфире своего Youtube-канала.
Также Омельченко назвал Зеленского "крестным отцом криворожской "зеленой мафии", обвинив его в отмывании десятков миллионов долларов через оффшорную компанию Green Family Ltd, а также в прямом участии в громком "деле Миндича" о коррупционной схеме в энергетике.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии
встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС
для Украины
. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ
) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану
, его детям и внукам. Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.