Экс-генерал СБУ, угрожавший Орбану, ранее требовал отставки Зеленского

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану, ранее называл Владимира Зеленского "крестным отцом криворожской зеленой мафии", и требовал от него уйти в отставку.

Ранее РИА Новости выяснило, что Омельченко был сооснователем всеукраинской общественной организации "Общество Нестора Махно "Гуляй-поле". Также 2007-2012 годах он был депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко.

"Владимир, я с тобой разговариваю по возрасту, как с сыном. Моя рекомендация еще раз – на ближайшем пленарном заседании приди, украинским красивым языком зачитай заявление о добровольной отставке", - обратился к Зеленскому Омельченко в эфире своего YouTube-канала.

Омельченко напомнил Зеленскому о его обещании добровольно уйти в отставку в случае, если тот хоть раз нарушит закон.

"Зеленский говорил, что "если я хоть раз нарушу закон, мне напоминать не надо, я сам добровольно подам в отставку". Юристы подсчитали, что, начиная с 20 мая (2019 года – ред.), в день принятия присяги, инаугурации, он уже нарушил конституцию, назначив досрочные выборы в Верховную раду . Он нарушил конституцию свыше 30 раз по состоянию на февраль 2022 года, а закон – до сотни раз", - заявил Омельченко в эфире своего Youtube-канала.

Также Омельченко назвал Зеленского "крестным отцом криворожской "зеленой мафии", обвинив его в отмывании десятков миллионов долларов через оффшорную компанию Green Family Ltd, а также в прямом участии в громком "деле Миндича" о коррупционной схеме в энергетике.