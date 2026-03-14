Египет не препятствовал сходу моряков с танкера "Дигнити" на берег

КАИР, 14 мар - РИА Новости. Египет не препятствовал сходу российских моряков с танкера "Дигнити" на берег и их возвращению в Россию при условии обеспечения безопасности судна, говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства РФ в Каире.
Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца без экипажа.
"Основанием для задержания танкера, по имеющейся информации, является стандартное требование об уплате сбора за проход по Суэцкому каналу, который по неизвестным причинам не был внесен. При этом египетская сторона не препятствовала сходу россиян на берег и их возвращению на Родину при условии обеспечения безопасности судна", - сообщило посольство.
Как сообщалось в обращении самих моряков, которое есть в распоряжении РИА Новости, более четырех месяцев экипаж не получает продукты, на судне закончилось топливо и практически отсутствует электроэнергия. Судовладелец находится под угрозой банкротства. По этой причине экипаж планирует 16 марта покинуть судно и оставить его в египетском порту.