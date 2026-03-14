Египет не препятствовал сходу моряков с танкера "Дигнити" на берег

КАИР, 14 мар - РИА Новости. Египет не препятствовал сходу российских моряков с танкера "Дигнити" на берег и их возвращению в Россию при условии обеспечения безопасности судна, говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства РФ в Каире.

Как сообщалось в обращении самих моряков, которое есть в распоряжении РИА Новости, более четырех месяцев экипаж не получает продукты, на судне закончилось топливо и практически отсутствует электроэнергия. Судовладелец находится под угрозой банкротства. По этой причине экипаж планирует 16 марта покинуть судно и оставить его в египетском порту.