Ефимов: готовность станции метро "Звенигородская" составляет почти 70%

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Готовность станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской ветки метрополитена превысила две трети, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В столице в составе Рублево-Архангельской линии метро продолжается строительство станции "Звенигородская". На ней почти завершены монолитные работы, ведется архитектурная отделка и монтаж инженерных систем. В частности, уже установили эскалаторы и шкафы с оборудованием на тягово-понизительной подстанции, приступили к монтажу лифтового оборудования. Готовность станции составляет почти 70%", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Станция "Звенигородская" строится в составе первого участка Рублево-Архангельской линии метро, запуск которого запланирован на 2026 год. На данный момент на "Звенигородской" разместили свыше 1 тысячи единиц станционного оборудования, проложили инженерные сети, отметил замглавы города.

Гендиректор "Мосинжпроекта", генерального проектировщика и подрядчика строительства столичного метрополитена, Максим Гаман уточнил, что архитектурная отделка выполнена к этому моменту на около 60 тысячах квадратных метрах будущей станции. Разработано более 230 тысяч кубометров грунта, уложено порядка 34 тысяч кубометров железобетона, дополнил руководитель холдинга.

Станция метро "Звенигородская" находится в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый участок Арбатско-Покровской линии метрополитена от станции "Щелковская" до станции "Гольяново" планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Длина нового участка достигнет 2,6 километра.