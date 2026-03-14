08:16 14.03.2026
Туристка, застрявшая в Дубае, рассказала, как россияне помогают друг другу
Застрявшая из-за отмены рейсов в Дубае российская туристка Елизавета рассказала РИА Новости, как люди в русскоговорящих чатах готовы помогать друг другу. РИА Новости, 14.03.2026
Туристка, застрявшая в Дубае, рассказала, как россияне помогают друг другу

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Застрявшая из-за отмены рейсов в Дубае российская туристка Елизавета рассказала РИА Новости, как люди в русскоговорящих чатах готовы помогать друг другу.
Елизавета с мужем отдыхали в Дубае и уже в начале марта должны были вылететь домой в Россию, но остались в эмирате из-за отмены рейсов. Так как они путешествовали не по путевке, а самостоятельно, справляться с возникшими сложностями им также пришлось самим.
"Я обратилась в один из русскоязычных чатов Дубая с просьбой купить еду, поскольку накопленных средств хватало только на оплату отеля… По продуктам мне ответили несколько человек, люди были готовы помочь", - рассказала собеседница агентства.
Проблемы удалось решить, а новые билеты супругам купили родственники из России. "Бесплатное жилье никто нам не предоставил, мы платили за отель со своего кармана. Но авиакомпания покроет расходы в течение месяца, я оформила заявку с копиями чеков за проживание", - поделилась россиянка.
В целом люди охотно реагируют на просьбы россиян, застрявших в Дубае, отметила Елизавета. Оказавшимся в сложном положении предлагается не только еда, но и проживание.
"Советую обратиться в российское посольство, встать на учет хотя бы. Есть волонтёры, которые могут помочь жильем. Можно попробовать, если ситуация очень сложная. Или так же написать в группу в Telegram. Много людей, которые действительно могут помочь", - сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
