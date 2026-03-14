На Калужском шоссе в Москве ликвидировали последствия ДТП

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Последствия ДТП на Калужском шоссе в Москве ликвидированы, сообщает официальный Telegram-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Ранее на Калужском шоссе произошло столкновение минивэна и припаркованного экскурсионного автобуса, в результате чего оказались перекрыты четыре полосы движения.
"Ликвидировали последствия ДТП в ТАО", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали 9 человек. Уточняется, что пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших.
Согласно сообщению, "шесть человек были переданы работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение города Москвы". Отмечается, что один из них был госпитализирован с помощью санитарного вертолёта, пациента сопровождали столичные медики.
