На Калужском шоссе в Москве ликвидировали последствия ДТП

В результате ДТП пострадали 9 человек. Уточняется, что пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших.

Согласно сообщению, "шесть человек были переданы работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение города Москвы". Отмечается, что один из них был госпитализирован с помощью санитарного вертолёта, пациента сопровождали столичные медики.