© Фото : соцсети На месте ДТП с участием микроавтобуса и экскурсионного автобуса с детьми на Калужском шоссе в Москве

Число пострадавших в ДТП на Калужском шоссе в Москве выросло до девяти

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве выросло до девяти, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом и экскурсионным автобусом с детьми, несовершеннолетние невредимы. Позднее в прокуратуре Москвы сообщили, что установление обстоятельств аварии с тремя автомобилями, а также ход и результаты доследственной проверки по факту аварии находятся на контроле ведомства.

"Четырнадцатого марта в 8.28 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Калужском шоссе … В результате ДТП пострадали 9 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что на место происшествия были высланы расчёты столичного пожарно-спасательного центра, а также вылетел санитарный вертолёт Московского авиационного центра. По прибытии пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших.