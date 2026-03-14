https://ria.ru/20260314/dtp-2080648697.html
Пять пострадавших в ДТП на Калужском шоссе в Москве отправили в больницы
Пять пострадавших в ДТП на Калужском шоссе в Москве отправили в больницы - РИА Новости, 14.03.2026
Пять пострадавших в ДТП на Калужском шоссе в Москве отправили в больницы
Пятеро взрослых, пострадавших в результате аварии на Калужском шоссе в Москве, госпитализированы в столичные больницы, детям госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T12:07:00+03:00
2026-03-14T12:07:00+03:00
2026-03-14T12:23:00+03:00
калужское шоссе
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужское шоссе, москва
Происшествия, Калужское шоссе, Москва
Пять пострадавших в ДТП на Калужском шоссе в Москве отправили в больницы
Пять пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Москве отправили в больницы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пятеро взрослых, пострадавших в результате аварии на Калужском шоссе в Москве, госпитализированы в столичные больницы, детям госпитализация не потребовалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Пятеро взрослых госпитализированы в московские больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь. Троим врачи оказали помощь на месте, детям госпитализация не потребовалась", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте ГОЧСиПБ сообщили, в результате ДТП пострадали девять человек. По прибытии на место аварии пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших.
"Шесть человек были переданы работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения", - говорится в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что один из пострадавших был госпитализирован с помощью санитарного вертолёта. На борту воздушного судна пациента сопровождали столичные медики.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми на Калужском шоссе в Москве, несовершеннолетние не пострадали. Водителю микроавтобуса стало плохо за рулем и он по касательной задел автобус. После этого его развернуло, и в него врезалось еще несколько транспортных средств. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.