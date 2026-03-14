На месте ДТП с участием микроавтобуса и экскурсионного автобуса с детьми на Калужском шоссе в Москве

Пять пострадавших в ДТП на Калужском шоссе в Москве отправили в больницы

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пятеро взрослых, пострадавших в результате аварии на Калужском шоссе в Москве, госпитализированы в столичные больницы, детям госпитализация не потребовалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Пятеро взрослых госпитализированы в московские больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь. Троим врачи оказали помощь на месте, детям госпитализация не потребовалась", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте ГОЧСиПБ сообщили, в результате ДТП пострадали девять человек. По прибытии на место аварии пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших.

"Шесть человек были переданы работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения", - говорится в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что один из пострадавших был госпитализирован с помощью санитарного вертолёта. На борту воздушного судна пациента сопровождали столичные медики.