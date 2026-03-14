В Москве загорелся частично выселенный жилой дом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частично выселенном жилом доме на северо-востоке Москвы в субботу, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента ГОЧСиПБ.
"Четырнадцатого марта в 20.09 в службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на улице Инженерная. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт АСО №3 столичного пожарно-спасательного центра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горели личные вещи и мебель в двух квартирах на третьем этаже частично выселенного жилого дома.
"По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки помещений на наличие людей", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что пожар был ликвидирован в 21.26 на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
