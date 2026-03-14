Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, почему рубль резко ослабел к доллару - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 14.03.2026
Аналитик объяснил, почему рубль резко ослабел к доллару
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999042518_0:23:2968:1693_1920x0_80_0_0_f5a9a7a94db4e82520fbd035ec883c34.jpg
https://ria.ru/20260312/dollar-2080084068.html
https://ria.ru/20260306/dollar-2078880903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999042518_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_07aae2155dd0f606ab8bec5a89a93e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте
Табло с символикой доллара на обменном пункте - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Табло с символикой доллара на обменном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наметившаяся на этой неделе девальвация рубля, скорее всего, сохранится как минимум до конца квартала, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
“Мы полагаем, что доллар до конца марта может продолжить плавно подрастать к рублю, так что уровень выше 80 может устоять. При этом сильной девальвации мы не ожидаем. Но плавная тенденция к ослаблению российской валюты, начавшаяся в первой декаде начала весны, скорее всего, будет продолжаться”, — уверен он.
По его словам, прямой зависимости от цен на нефть уже нет, поскольку нефтегазовые доходы давно не основные в российском бюджете. Даже если нефть подорожает еще сильнее, на рубль это повлияет мало.
Гораздо важнее корректировка бюджетного правила и итоги заседания Банка России по ставке, намеченного на 20 марта, а также баланс спроса экспортеров и импортеров на резервные валюты. Вероятно, до конца первого месяца весны доллар направится в область 84-85 рублей, заключил Шнейдерман.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала