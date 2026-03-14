В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам - РИА Новости, 14.03.2026
14.03.2026
В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам
В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам - РИА Новости, 14.03.2026
В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам
Россиянам, долг которых банк продал коллекторам, не стоит паниковать, в первую очередь, нужно выйти с представителем профессиональной коллекторской организации... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T02:30:00+03:00
2026-03-14T02:30:00+03:00
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам

РИА Новости: в НАПКА советуют не паниковать, если банк продал долг коллекторам

Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, долг которых банк продал коллекторам, не стоит паниковать, в первую очередь, нужно выйти с представителем профессиональной коллекторской организации на диалог, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Первый и основной совет не паниковать и выйти с представителем профессиональной коллекторской организации на диалог. Как показывает практика, нередко, когда продажа долга становится началом выхода клиента из долговой ямы, благодаря индивидуальному подходу со стороны профессиональных коллекторских организаций (ПКО)", - рассказали там.
При этом в ассоциации советуют проверить, состоит ли коллекторская организация в специализированном реестре ФССП, если да, то клиент может быть уверенным, что его права будут соблюдены в полном объеме. Именно Федеральная служба судебных приставов осуществляет надзорную деятельность за организациями, ведущими деятельность по взысканию.
В рамках действующего профильного 230-ФЗ профессиональные коллекторы имеют ограниченный набор инструментов для взыскания, который определен законом: звонки, сообщения, письма, личные визиты. При этом есть ограничения по частоте и времени взаимодействия с должником.
"Таким образом, деятельность полностью регламентирована, что должно придавать уверенности в части соблюдения прав физических лиц, поэтому все страхи от общения со специалистами по взысканию - это миф", - уточнили в НАПКА.
Там также отметили, что задача специалиста по взыскания состоит в том, чтобы наладить диалог с клиентом, найти оптимальный выход из ситуации, выработать индивидуальный график платежей на досудебной стадии.
"Подавляющее большинство компаний, работающих с долгом в рамках договора цессии (где они выступают вторичным кредитором), в последнее время стали предлагать более активно специальные условия, которые включают целый спектр инструментов. Например, дисконтирование, отсрочка платежа, снижение ежемесячного платежа и так далее", - добавили в ассоциации.
При этом наиболее востребованными среди всех инструментов являются дисконтирование и снижение ежемесячного платежа. Они применяются по отношению к 81% клиентов, имеющим просроченную задолженность и выходящим на связь, отметили в пресс-службе.
"Так, например, по итогам прошлого года размер дисконта приблизился к 60%. Безусловно, показатель варьируется в зависимости от компании и определяется в индивидуальном порядке, однако средний показатель находится именно на этом уровне", - заключили в ассоциации.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
