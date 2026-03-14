В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, долг которых банк продал коллекторам, не стоит паниковать, в первую очередь, нужно выйти с представителем профессиональной коллекторской организации на диалог, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Первый и основной совет не паниковать и выйти с представителем профессиональной коллекторской организации на диалог. Как показывает практика, нередко, когда продажа долга становится началом выхода клиента из долговой ямы, благодаря индивидуальному подходу со стороны профессиональных коллекторских организаций (ПКО)", - рассказали там.

При этом в ассоциации советуют проверить, состоит ли коллекторская организация в специализированном реестре ФССП , если да, то клиент может быть уверенным, что его права будут соблюдены в полном объеме. Именно Федеральная служба судебных приставов осуществляет надзорную деятельность за организациями, ведущими деятельность по взысканию.

В рамках действующего профильного 230-ФЗ профессиональные коллекторы имеют ограниченный набор инструментов для взыскания, который определен законом: звонки, сообщения, письма, личные визиты. При этом есть ограничения по частоте и времени взаимодействия с должником.

"Таким образом, деятельность полностью регламентирована, что должно придавать уверенности в части соблюдения прав физических лиц, поэтому все страхи от общения со специалистами по взысканию - это миф", - уточнили в НАПКА.

Там также отметили, что задача специалиста по взыскания состоит в том, чтобы наладить диалог с клиентом, найти оптимальный выход из ситуации, выработать индивидуальный график платежей на досудебной стадии.

"Подавляющее большинство компаний, работающих с долгом в рамках договора цессии (где они выступают вторичным кредитором), в последнее время стали предлагать более активно специальные условия, которые включают целый спектр инструментов. Например, дисконтирование, отсрочка платежа, снижение ежемесячного платежа и так далее", - добавили в ассоциации.

При этом наиболее востребованными среди всех инструментов являются дисконтирование и снижение ежемесячного платежа. Они применяются по отношению к 81% клиентов, имеющим просроченную задолженность и выходящим на связь, отметили в пресс-службе.