Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума - РИА Новости, 14.03.2026
05:04 14.03.2026
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума - РИА Новости, 14.03.2026
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2025 года до максимальных за все время 22,3%, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T05:04:00+03:00
2026-03-14T05:04:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
Дарья Буймова
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума

РИА Новости: доля россиян с доходом выше ста тысяч рублей выросла до 22,3%

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2025 года до максимальных за все время 22,3%, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Доходы в 2025 году превышали 100 тысяч рублей в месяц у 22,3% граждан, что на 5,6 процентного пункта больше уровня годом ранее. Настолько большой рост происходит впервые в современной истории. Годом ранее доля россиян с такими доходами выросла на 5,3 процентного пункта.
При этом россиян, которые получали в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, в прошлом году также стало больше - 23,4% против 21,6% годом ранее.
В то же время доля граждан с более низкими доходами сократилась: с доходами от 45 до 60 тысяч рублей - до 14,6% населения с 14,9% в 2024 году, а ниже 45 тысяч рублей - до 39,7% с 46,8% годом ранее.
По данным Росстата, в 2025 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,4%.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
