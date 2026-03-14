В нескольких районах Дохи объявили эвакуацию

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Власти Катара объявили об эвакуации ряда районов в Дохе в качестве предосторожности на фоне новой ракетной атаки на территорию страны, сообщило министерство внутренних дел эмирата.
"Министерство внутренних дел объявляет, что соответствующие органы проводят эвакуацию ряда конкретных районов в качестве временной меры предосторожности в интересах общественной безопасности до тех пор, пока опасность не минует", - отмечается в сообщении ведомства в социальной сети Х.
Как удалось узнать корреспонденту РИА Новости, оповещения о необходимости эвакуации пришли на мобильные телефоны жителей центрального района Дохи Аль-Мушейриб, который расположен вблизи старого рынка Сук аль-Вакиф.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.