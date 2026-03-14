В Димитрове осталось больше тысячи жителей, рассказала беженка

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич.

"Мы выезжали, говорят, уже тысячу человек вывезли. Ну, еще, наверное, столько же, если не больше, осталось", - сказала беженка.

Она отметила, что многие жители из-за холодов не выходили на улицу. Ее муж Андрей рассказал РИА Новости, что на его улице порядка 20 человек ждали прихода российских войск, и добавил, что сам полтора года назад решил жить в России.

"Я когда уходила, в декабре было много. Позже меня повыезжали. Но все равно людей еще очень много в Димитрове", - заявила РИА Новости, в свою очередь, жительница города Людмила Кабачек.