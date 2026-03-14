В Перми под сошедшим с крыши дома снегом погибла двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка погибла после схода на нее снега с крыши частного дома на садовом участке в Перми, возбуждено дело, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T22:26:00+03:00
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20260302/pensionerka-2077961352.html
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ПЕРМЬ, 14 мар - РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла после схода на нее снега с крыши частного дома на садовом участке в Перми, возбуждено дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в пятницу днем на девочку 2024 года рождения, которая находилась с отцом у частного дома на садовом участке, сошла с крыши этого строения снежно-ледяная масса. От полученных травм девочка умерла в тот же день в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате падения снега с крыши дома", - говорится в сообщении
Уточняется, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.