На месте ДТП с участием микроавтобуса и экскурсионного автобуса с детьми на Калужском шоссе в Москве

После ДТП на Калужском шоссе в Москве возбудили уголовное дело

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом, экскурсионным автобусом с детьми и автомобилем на Калужском шоссе в Новой Москве, в результате которого пострадали девять человек, сообщается в канале столичного главка на платформе Max.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что девять человек пострадали в аварии с минивэном и экскурсионным автобусом с детьми, несовершеннолетние остались невредимы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении главка.