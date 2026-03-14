Делегация Венгрии обсудила с поверенным США ситуацию с "Дружбой"
Венгерская делегация, прибывшая на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба", обсудила ситуацию с временным поверенным американского посольства в... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T13:47:00+03:00
Венгрия обсудила с поверенным США ситуацию на нефтепроводе «Дружба»
БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Венгерская делегация, прибывшая на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба", обсудила ситуацию с временным поверенным американского посольства в Киеве, представителями Словакии и других соседних стран, а министерство энергетики Украины так и не идет на контакт, заявил возглавляющий делегацию замминистра энергетики Венгрии Габор Цепек.
"Киев - это место, где можно поговорить с американцами, я так и сделал, сегодня я провел переговоры с временным поверенным в делах США
, объяснил венгерскую точку зрения, он ее понял", - сказал Цепек в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook
*.
Он сообщил, что, помимо американцев, провел переговоры "со словацкими партнерами и представителями посольств соседних стран"
"Единственные, с кем мы ещё не разговаривали, - это представители министерства энергетики Украины
... Мы несколько раз инициировали переговоры, рано или поздно придётся сесть за стол переговоров", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее опубликовал разговор с Цепеком и обсудил с ним стратегию взаимодействия с украинскими властями. По словам Орбана, нужно добиваться встречи с представителями минэнерго Украины, а также просить допустить венгерскую делегацию для инспекции самого нефтепровода.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию
и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву
кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ
- это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России.