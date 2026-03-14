Делегация Венгрии обсудила с поверенным США ситуацию с "Дружбой" - РИА Новости, 14.03.2026
13:47 14.03.2026
Делегация Венгрии обсудила с поверенным США ситуацию с "Дружбой"
Венгерская делегация, прибывшая на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба", обсудила ситуацию с временным поверенным американского посольства в... РИА Новости, 14.03.2026
Делегация Венгрии обсудила с поверенным США ситуацию с "Дружбой"

Венгрия обсудила с поверенным США ситуацию на нефтепроводе «Дружба»

© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Венгерская делегация, прибывшая на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба", обсудила ситуацию с временным поверенным американского посольства в Киеве, представителями Словакии и других соседних стран, а министерство энергетики Украины так и не идет на контакт, заявил возглавляющий делегацию замминистра энергетики Венгрии Габор Цепек.
"Киев - это место, где можно поговорить с американцами, я так и сделал, сегодня я провел переговоры с временным поверенным в делах США, объяснил венгерскую точку зрения, он ее понял", - сказал Цепек в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он сообщил, что, помимо американцев, провел переговоры "со словацкими партнерами и представителями посольств соседних стран"
"Единственные, с кем мы ещё не разговаривали, - это представители министерства энергетики Украины... Мы несколько раз инициировали переговоры, рано или поздно придётся сесть за стол переговоров", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее опубликовал разговор с Цепеком и обсудил с ним стратегию взаимодействия с украинскими властями. По словам Орбана, нужно добиваться встречи с представителями минэнерго Украины, а также просить допустить венгерскую делегацию для инспекции самого нефтепровода.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России.
