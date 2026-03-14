Делегация Венгрии обсудила с поверенным США ситуацию с "Дружбой"

БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Венгерская делегация, прибывшая на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба", обсудила ситуацию с временным поверенным американского посольства в Киеве, представителями Словакии и других соседних стран, а министерство энергетики Украины так и не идет на контакт, заявил возглавляющий делегацию замминистра энергетики Венгрии Габор Цепек.