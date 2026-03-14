Умер гитарист группы Motörhead Фил Кэмпбелл
Гитарист британской хеви-метал-группы Motörhead Филип Кэмпбелл умер в пятницу в возрасте 64 лет. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T17:41:00+03:00
Гитарист группы Motörhead Кэмпбелл умер на 65-м году жизни
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Гитарист британской хеви-метал-группы Motörhead Филип Кэмпбелл умер в пятницу в возрасте 64 лет.
"С глубокой скорбью сообщаем о кончине <…> Филипа Энтони Кэмпбелла, который тихо умер прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции", — говорится в публикации его коллектива Phil Campbell and the Bastard Sons в соцсетях.
Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1984 году и состоял в ней до ее распада в 2015 году.
Группа появилась в 1975 году и достигла пика своей популярности в начале 1980-х. Ее бессменным лидером был басист и вокалист Иан Фрейзер "Лемми" Килмистер. Наибольшего успеха коллектив добился с альбомом Ace of Spades 1980 года, признанным классикой жанра.