СМИ выяснили, почему британцы, уезжающие из ОАЭ, не возвращаются на родину

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Богатые британцы, уезжающие из ОАЭ на фоне эскалации вокруг Ирана, не спешат возвращаться на родину из-за высоких налогов и летят в другие страны, сообщает газета Богатые британцы, уезжающие из ОАЭ на фоне эскалации вокруг Ирана, не спешат возвращаться на родину из-за высоких налогов и летят в другие страны, сообщает газета Guardian со ссылкой на финансовых консультантов.

« "Богатые граждане Великобритании, спасающиеся от войны в Персидском заливе, ищут убежища в таких странах, как Ирландия и Франция, чтобы избежать крупных налоговых выплат на родине", - пишет издание.

Как отмечается, некоторые британцы обращались к финансовым консультантам по поводу налоговой скидки по причине форс-мажора. При этом многие экспаты уже исчерпали свой лимит на пребывание в Британии и пока не возвращаются, ожидая окончания финансового года, которое наступит через несколько недель.

Как отметили в консалтинговой фирме Blick Rothenberg, в последние недели наблюдается наплыв подобных клиентов. При этом, по словам главы компании, на скидку рассчитывать не стоит, так как налоговое ведомство считает, что экспаты пытаются уйти от налогов, и не склонно идти им навстречу.