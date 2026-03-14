https://ria.ru/20260314/britantsy-2080699461.html
СМИ выяснили, почему британцы, уезжающие из ОАЭ, не возвращаются на родину
Богатые британцы, уезжающие из ОАЭ на фоне эскалации вокруг Ирана, не спешат возвращаться на родину из-за высоких налогов и летят в другие страны, сообщает... РИА Новости, 14.03.2026
в мире
оаэ
иран
великобритания
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Guardian: британцы не возвращаются из ОАЭ на родину из-за высоких налогов
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости.
Богатые британцы, уезжающие из ОАЭ на фоне эскалации вокруг Ирана, не спешат возвращаться на родину из-за высоких налогов и летят в другие страны, сообщает газета Guardian
со ссылкой на финансовых консультантов.
«
"Богатые граждане Великобритании, спасающиеся от войны в Персидском заливе, ищут убежища в таких странах, как Ирландия и Франция, чтобы избежать крупных налоговых выплат на родине", - пишет издание.
Как отмечается, некоторые британцы обращались к финансовым консультантам по поводу налоговой скидки по причине форс-мажора. При этом многие экспаты уже исчерпали свой лимит на пребывание в Британии и пока не возвращаются, ожидая окончания финансового года, которое наступит через несколько недель.
Как отметили в консалтинговой фирме Blick Rothenberg, в последние недели наблюдается наплыв подобных клиентов. При этом, по словам главы компании, на скидку рассчитывать не стоит, так как налоговое ведомство считает, что экспаты пытаются уйти от налогов, и не склонно идти им навстречу.
С британских граждан, которые являются нерезидентами менее пяти лет, власти могут потребовать выплату не только подоходного налога за текущий год, но и налога на прибыль и активы.