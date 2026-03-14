Иран нанес удары по разведывательным центрам Израиля

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Иранские военные в субботу атаковали с помощью беспилотников разведывательные центры Израиля, сообщила армия Ирана.
"Целями атаки с применением беспилотников армии Ирана с сегодняшнего утра стали разведывательные и цифровые центры и подразделения сионистского режима", - говорится в заявлении армии, которое приводит агентство IRNA.
Иранские военные не назвали атакованные ими места, однако отметили, что продолжают наносить удары с помощью БПЛА по целям на территории Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
