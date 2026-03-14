Дима Билан стал победителем музыкальной премии "Виктория" в трех номинациях

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Дима Билан стал обладателем трех статуэток музыкальной премии "Виктория" в номинациях "Певец года", "Музыкальное видео года" и "Песня года", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения российской национальной музыкальной премии "Виктория" прошла на площадке Live Арена в субботу.

"Атмосфера очень интеллигентная и интеллектуальная. Видно, что акцент премии поставлен на музыку, на деятельность артистов, их артистический труд, а не на какие-то отвлекающие маневры. Это очень приятно", - отметил Билан в беседе с журналистами.

"Эта награда - это результат моей многолетней работы и всей моей команды. Конечно же, благодарность каждому поклоннику - всем, кто голосовал", - сказала она.

Поп-группой года стал коллектив Ay Yola, а лучшей рок-группой - "Бонд с кнопкой".

Поэтом года признали поэта-песенника, одного из учредителей премии Михаила Гуцериева , а композитором года - Максима Фадеева . Премию "Виктория" в спецноминации "За вклад в развитие популярной музыки" получила легендарная группа "Руки Вверх!".

Народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Леша Свик получили статуэтку за совместную песню "Дайте надежду" в номинации "Городской романс года".