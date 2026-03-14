23:57 14.03.2026
Дима Билан стал победителем музыкальной премии "Виктория" в трех номинациях
Певец Дима Билан. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России Дима Билан стал обладателем трех статуэток музыкальной премии "Виктория" в номинациях "Певец года", "Музыкальное видео года" и "Песня года", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения российской национальной музыкальной премии "Виктория" прошла на площадке Live Арена в субботу.
"Атмосфера очень интеллигентная и интеллектуальная. Видно, что акцент премии поставлен на музыку, на деятельность артистов, их артистический труд, а не на какие-то отвлекающие маневры. Это очень приятно", - отметил Билан в беседе с журналистами.
Народный артист РФ Филипп Киркоров вручил певице Ани Лорак награду как лучшей в номинации "Певица года".
"Эта награда - это результат моей многолетней работы и всей моей команды. Конечно же, благодарность каждому поклоннику - всем, кто голосовал", - сказала она.
Поп-группой года стал коллектив Ay Yola, а лучшей рок-группой - "Бонд с кнопкой".
Поэтом года признали поэта-песенника, одного из учредителей премии Михаила Гуцериева, а композитором года - Максима Фадеева. Премию "Виктория" в спецноминации "За вклад в развитие популярной музыки" получила легендарная группа "Руки Вверх!".
Народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Леша Свик получили статуэтку за совместную песню "Дайте надежду" в номинации "Городской романс года".
Хип-хоп исполнителем года стал Егор Крид. В номинации "Танцевальный хит года" победу одержали Джиган и Artik&Asti. Большой стадионный концерт Леонида Агутина в "Лужниках" был признан концертом года.
Российская национальная музыкальная премия "Виктория" была учреждена в 2015 году поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым и медиаменеджером Юрием Костиным. Победителей премии определяет профессиональное жюри из 400 признанных музыкальных экспертов. Премия "Виктория" присуждается по 13 основным номинациям, а также в специальных категориях, отражающих главные тенденции мира музыки.
