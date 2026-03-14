Над Калужской областью уничтожили 16 беспилотников

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Шестнадцать БПЛА уничтожены над Калужской областью в субботу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

« "Сегодня днем силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Обнинск", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на местах работают оперативные группы.