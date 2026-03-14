Турецкая Baykar представила дрон-камикадзе с элементами ИИ

АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Турецкая компания Baykar, известная разработкой беспилотных летательных аппаратов, представила новый дрон-камикадзе K2, успешно завершивший летные испытания.

« "Национальная платформа K2 Kamikaze, разработанная Baykar, вышла на этап полевых испытаний и продемонстрировала возможности автономного управления, искусственного интеллекта и полетов в составе группы", — сообщили РИА Новости в компании.

Как отмечается в заявлении, испытания проводились на протяжении двух дней над заливом Сарос. Пять беспилотников K2, взлетевших из центра летной подготовки и испытаний в Кешане, выполняли различные построения в воздухе, включая формации "правый эшелон", "линия" и "V", а также более сложные схемы "Туран" и "стена". Дроны использовали алгоритмы искусственного интеллекта, датчики и программное обеспечение для автономного определения положения внутри группы и выполнения задач.

По данным компании, платформа относится к классу "пожертвованных" или одноразовых дронов, действующих по принципу "роя". При этом в дальнейших этапах разработки планируется создание модификаций, которые смогут возвращаться на базу после сброса боевой нагрузки и использоваться повторно.

В Baykar подчеркнули, что проект направлен на создание экономически эффективных средств поражения, позволяющих снизить использование дорогостоящих боеприпасов и повысить эффективность ударов по критически важным целям.

Беспилотник оснащен навигационной системой, позволяющей выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы и подавления сигналов спутниковой навигации. В таких условиях аппарат способен ориентироваться за счет визуального сканирования местности с помощью камер, включая системы ночного видения.

Также платформа оснащена камерой EO/IR, которая обеспечивает функции разведки, наблюдения и точного наведения на цель. Спутниковая связь как в пределах прямой видимости, так и за ее пределами обеспечивает гибкость применения дрона.

По данным Baykar, K2 является крупнейшей платформой в своем классе. Максимальная взлетная масса аппарата составляет около 800 килограммов, он способен нести боевую нагрузку до 200 килограммов. Дальность полета превышает 2000 километров, скорость — более 200 километров в час, а продолжительность пребывания в воздухе — свыше 13 часов.