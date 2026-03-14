Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/baykar-2080720240.html
Турецкая Baykar представила дрон-камикадзе с элементами ИИ
Турецкая компания Baykar, известная разработкой беспилотных летательных аппаратов, представила новый дрон-камикадзе K2, успешно завершивший летные испытания. РИА Новости, 14.03.2026
в мире
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
https://ria.ru/20251228/prototip-2065250651.html
https://ria.ru/20260207/dron-2072881710.html
https://ria.ru/20251125/dron-2057299864.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Турецкая Baykar представила дрон-камикадзе с элементами ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Турецкая компания Baykar, известная разработкой беспилотных летательных аппаратов, представила новый дрон-камикадзе K2, успешно завершивший летные испытания.
«
"Национальная платформа K2 Kamikaze, разработанная Baykar, вышла на этап полевых испытаний и продемонстрировала возможности автономного управления, искусственного интеллекта и полетов в составе группы", — сообщили РИА Новости в компании.
Как отмечается в заявлении, испытания проводились на протяжении двух дней над заливом Сарос. Пять беспилотников K2, взлетевших из центра летной подготовки и испытаний в Кешане, выполняли различные построения в воздухе, включая формации "правый эшелон", "линия" и "V", а также более сложные схемы "Туран" и "стена". Дроны использовали алгоритмы искусственного интеллекта, датчики и программное обеспечение для автономного определения положения внутри группы и выполнения задач.
По данным компании, платформа относится к классу "пожертвованных" или одноразовых дронов, действующих по принципу "роя". При этом в дальнейших этапах разработки планируется создание модификаций, которые смогут возвращаться на базу после сброса боевой нагрузки и использоваться повторно.
В Baykar подчеркнули, что проект направлен на создание экономически эффективных средств поражения, позволяющих снизить использование дорогостоящих боеприпасов и повысить эффективность ударов по критически важным целям.
Беспилотник оснащен навигационной системой, позволяющей выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы и подавления сигналов спутниковой навигации. В таких условиях аппарат способен ориентироваться за счет визуального сканирования местности с помощью камер, включая системы ночного видения.
Также платформа оснащена камерой EO/IR, которая обеспечивает функции разведки, наблюдения и точного наведения на цель. Спутниковая связь как в пределах прямой видимости, так и за ее пределами обеспечивает гибкость применения дрона.
По данным Baykar, K2 является крупнейшей платформой в своем классе. Максимальная взлетная масса аппарата составляет около 800 килограммов, он способен нести боевую нагрузку до 200 килограммов. Дальность полета превышает 2000 километров, скорость — более 200 километров в час, а продолжительность пребывания в воздухе — свыше 13 часов.
Компания Baykar реализует свои проекты за счет собственных ресурсов и остается крупнейшим в мире экспортером беспилотных летательных аппаратов. В 2025 году объем экспорта компании составил около 2,2 миллиарда долларов, при этом около 90% доходов обеспечивают зарубежные контракты. Компания подписала экспортные соглашения с 37 странами: 36 — на беспилотники Bayraktar TB2 и 16 — на ударные БПЛА Bayraktar AKINCI.
В миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала