04:56 14.03.2026
Врач назвал продукт, помогающий бороться со стрессом
Бананы помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный... РИА Новости, 14.03.2026
Бананы. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бананы помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Бананы - ценный источник калия, магния, витамина B6 и кремния. Они помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, чтобы фрукт приносил только пользу, важно учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованную норму в один-два плода в день.
