Врач назвал продукт, помогающий бороться со стрессом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бананы помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам врача, чтобы фрукт приносил только пользу, важно учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованную норму в один-два плода в день.