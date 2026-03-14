https://ria.ru/20260314/bali-2080726575.html
Иностранцам на Бали предоставили спецразрешение на пребывание в стране
Иностранным гражданам, оказавшимся на Бали из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разрешили оставаться в Индонезии до тех пор, пока они "не... РИА Новости, 14.03.2026
туризм
в мире
индонезия
бали
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838153455_0:662:2048:1814_1920x0_80_0_0_5bf70b5586802f21387452f079b1b155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838153455_0:470:2048:2006_1920x0_80_0_0_c531d4cd16c2cf2c8d068fca64421734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Министр иммиграции Бали Андрианто: иностранцам разрешили оставаться в стране
ДЖАКАРТА, 14 мар — РИА Новости. Иностранным гражданам, оказавшимся на Бали из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разрешили оставаться в Индонезии до тех пор, пока они "не почувствуют себя в безопасности", заявил министр иммиграции страны Агус Андрианто.
По его словам, иностранцам, которые не могут покинуть Индонезию
из-за боевых действий в регионе, предоставляется специальное разрешение на пребывание — Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT).
«
"Им разрешено оставаться до тех пор, пока они не почувствуют себя в безопасности, поскольку война все еще продолжается", — сказал Андрианто журналистам в президентском дворце в Джакарте
.
Министр отметил, что решение принято по гуманитарным соображениям. Он поручил Генеральному директорату иммиграции оказать помощь иностранцам, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за конфликта.
Ранее иммиграционная служба сообщила, что 321 иностранный гражданин на Бали
уже подал заявку на получение такого разрешения. Большинство обращений зарегистрировано в иммиграционном офисе аэропорта Нгурах-Рай — 222 заявки. Еще 92 заявления поданы в офисе иммиграции Денпасара и семь — в Сингарадже.
Как сообщил представитель иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай Ферри Три Ардхиансьях, всего было отменено 43 международных рейса, что затронуло 11 663 иностранных пассажира, которые не смогли продолжить путешествие или вернуться в свои страны.
Разрешение на пребывание ITKT действует 30 дней и может продлеваться каждые 30 дней в зависимости от развития ситуации. Оно позволяет иностранцам легально оставаться в Индонезии, если они не могут покинуть страну по независящим от них причинам.