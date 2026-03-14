На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов
10:35 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/bali-2080640077.html
На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов
На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов - РИА Новости, 14.03.2026
На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов
"Русская экономика", совокупный оборот которой может достигать миллионов долларов в год, сформировалась за последние годы на индонезийском острове Бали,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T10:35:00+03:00
2026-03-14T10:35:00+03:00
экономика
бали
европа
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/09/1563790949_1:0:758:426_1920x0_80_0_0_6a978a0121a9b912ad1ba4debf83790d.jpg
https://ria.ru/20260306/bali-2078902240.html
https://ria.ru/20260313/otdykh-2080399440.html
бали
европа
австралия
экономика, бали, европа, австралия
Экономика, Бали, Европа, Австралия
На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов

На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов в год

Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 мар — РИА Новости. "Русская экономика", совокупный оборот которой может достигать миллионов долларов в год, сформировалась за последние годы на индонезийском острове Бали, рассказали РИА Новости предприниматели, работающие на острове.
По словам местных бизнесменов, за последние несколько лет на Бали сложилась устойчивая экосистема услуг, ориентированных преимущественно на русскоязычную аудиторию — туристов, удалённых сотрудников и релокантов.
"Если раньше это были отдельные проекты — кафе или школы серфинга, то сейчас это полноценная экосистема. Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды", — рассказал РИА Новости Вадим, один из предпринимателей, работающих в сфере недвижимости на острове.
По его словам, значительная часть экономики сосредоточена вокруг аренды вилл, ресторанного бизнеса, онлайн-сервисов и креативных индустрий. Некоторые проекты работают сразу на международную аудиторию, но управляются русскоязычными командами.
"Только рынок аренды вилл, ориентированный на русских клиентов, может приносить миллионы долларов оборота в год. Добавьте к этому рестораны, коворкинги, школы серфинга, IT-стартапы, агентства недвижимости — получается довольно большая экономика… Иногда создаётся ощущение, что здесь существует параллельная русская инфраструктура", — отметил собеседник агентства.
Другой российских предприниматель, управляющий несколькими заведениями в сфере развлечений на острове, рассказал, что русскоязычное сообщество стало одним из наиболее активных в бизнес-среде Бали.
"Русские открывают рестораны, студии йоги, маркетинговые агентства. Многие работают удалённо на международные компании, но тратят деньги здесь", — пояснил он.
При этом многие проекты ориентированы не только на россиян, но и на международную аудиторию — цифровых кочевников и туристов из Европы и Австралии.
