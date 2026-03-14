На Бали сформировалась "русская экономика" с оборотом в миллионы долларов

ДЖАКАРТА, 14 мар — РИА Новости. "Русская экономика", совокупный оборот которой может достигать миллионов долларов в год, сформировалась за последние годы на индонезийском острове Бали, рассказали РИА Новости предприниматели, работающие на острове.

По словам местных бизнесменов, за последние несколько лет на Бали сложилась устойчивая экосистема услуг, ориентированных преимущественно на русскоязычную аудиторию — туристов, удалённых сотрудников и релокантов.

"Если раньше это были отдельные проекты — кафе или школы серфинга, то сейчас это полноценная экосистема. Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды", — рассказал РИА Новости Вадим, один из предпринимателей, работающих в сфере недвижимости на острове.

По его словам, значительная часть экономики сосредоточена вокруг аренды вилл, ресторанного бизнеса, онлайн-сервисов и креативных индустрий. Некоторые проекты работают сразу на международную аудиторию, но управляются русскоязычными командами.

"Только рынок аренды вилл, ориентированный на русских клиентов, может приносить миллионы долларов оборота в год. Добавьте к этому рестораны, коворкинги, школы серфинга, IT-стартапы, агентства недвижимости — получается довольно большая экономика… Иногда создаётся ощущение, что здесь существует параллельная русская инфраструктура", — отметил собеседник агентства.

Другой российских предприниматель, управляющий несколькими заведениями в сфере развлечений на острове, рассказал, что русскоязычное сообщество стало одним из наиболее активных в бизнес-среде Бали.

"Русские открывают рестораны, студии йоги, маркетинговые агентства. Многие работают удалённо на международные компании, но тратят деньги здесь", — пояснил он.