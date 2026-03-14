13:13 14.03.2026
Бахрейн уничтожил более 200 иранских БПЛА за две недели
Бахрейн уничтожил более 200 иранских БПЛА за две недели
Средства ПВО Бахрейна за две недели уничтожили более 200 беспилотников и 124 ракеты, выпущенных из Ирана, сообщили силы обороны королевства. РИА Новости, 14.03.2026
КАИР, 14 мар - РИА Новости. Средства ПВО Бахрейна за две недели уничтожили более 200 беспилотников и 124 ракеты, выпущенных из Ирана, сообщили силы обороны королевства.
"С 28 февраля системы противовоздушной обороны сил обороны Бахрейна перехватили и уничтожили 203 беспилотника и 124 ракеты, выпущенных из Ирана", - говорится в заявлении сил обороны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Саудовская ПВО уничтожила 20 беспилотников и одну баллистическую ракету
