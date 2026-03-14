В Австрии некоторые заправки остались без топлива

ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Часть заправок в Австрии уже столкнулась с нехваткой топлива на фоне напряженной ситуации на мировом энергетическом рынке, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
"За последние десять дней некоторые заправки в Австрии уже оставались без топлива. Были отдельные случаи дефицита, потому что люди читают новости и пытаются быстро заправить машину", - сказал он в интервью австрийской газете Die Presse.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.