Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/aviakompaniya-2080700913.html
Azur Air устранила выявленные Ространснадзором недочеты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_0:60:1203:736_1920x0_80_0_0_77e9afcfc55b2b4056cd6bb33ca74baf.png
https://ria.ru/20260306/samolet-2079100640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_71:0:1131:795_1920x0_80_0_0_148507bc9aafac83dfa13628611c518e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air устранила замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора и представит ведомству исчерпывающий отчет на следующей неделе, сообщил перевозчик.
«

"Авиакомпания Azur Air на следующей рабочей неделе, с 16 по 20 марта, направит в адрес Ространснадзора исчерпывающий отчет об устранении замечаний ведомства. Непосредственно во время проверки авиакомпания устранила 75% выявленных недочётов, еще четверть замечаний была закрыта в течение двух дней после завершения проверки", - говорится в сообщении компании.

Авиакомпания повторно предоставит в Ространснадзор документы, подтверждающие соответствие квалификации технического персонала Федеральным авиационным правилам, рассказали в Azur Air. Также перевозчик 14 марта начал подготовку плана корректирующих мероприятий, чтобы представить его Росавиации.
"Azur Air находится в тесном взаимодействии с Росавиацией для постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности. Авиакомпания открыта к конструктивному, профессиональному диалогу", - отмечено в пресс-релизе.
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
6 марта, 18:42
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала