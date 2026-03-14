Azur Air устранила выявленные Ространснадзором недочеты

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air устранила замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора и представит ведомству исчерпывающий отчет на следующей неделе, сообщил перевозчик.
"Авиакомпания Azur Air на следующей рабочей неделе, с 16 по 20 марта, направит в адрес Ространснадзора исчерпывающий отчет об устранении замечаний ведомства. Непосредственно во время проверки авиакомпания устранила 75% выявленных недочётов, еще четверть замечаний была закрыта в течение двух дней после завершения проверки", - говорится в сообщении компании.
Авиакомпания повторно предоставит в Ространснадзор документы, подтверждающие соответствие квалификации технического персонала Федеральным авиационным правилам, рассказали в Azur Air. Также перевозчик 14 марта начал подготовку плана корректирующих мероприятий, чтобы представить его Росавиации.
"Azur Air находится в тесном взаимодействии с Росавиацией для постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности. Авиакомпания открыта к конструктивному, профессиональному диалогу", - отмечено в пресс-релизе.
