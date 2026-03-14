В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

"В селе Весёлая Лопань Белгородского округа от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчине, получившему баротравму, бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.