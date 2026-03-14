При атаке БПЛА на Кубани пострадали три человека

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ" Темрюкского района на Кубани привела к ранению трех человек, сообщает региональный оперштаб.

Фрагментов дронов также привели к пожару на причальном комплексе, повредилось техническое судно, но огонь быстро потушили, добавили в оперштабе.