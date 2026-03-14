ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского космического центра
14:20 14.03.2026 (обновлено: 14:42 14.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского космического центра
ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского космического центра
Армия Израиля утверждает, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО. РИА Новости, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Армия Израиля утверждает, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.
«

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны", - сообщила пресс-служба армии.

В армии добавили, что центре якобы находились стратегические лаборатории, которые использовались для исследований, в частности, разработки военных спутников для ряда задач, "в том числе для наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
