ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского космического центра

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Армия Израиля утверждает, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

« "Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны", - сообщила пресс-служба армии.

В армии добавили, что центре якобы находились стратегические лаборатории, которые использовались для исследований, в частности, разработки военных спутников для ряда задач, "в том числе для наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.