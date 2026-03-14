Эксперт предположил, как решить жилищный вопрос в городах Арктики

МУРМАНСК, 14 мар - РИА Новости. Эффективным решением жилищного вопроса в городах Арктики может быть социальная аренда, при этом необходимо работать и над "обелением" "серого" рынка аренды жилья, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Мировая практика показывает, что доступная социальная аренда часто является более эффективным решением жилищного вопроса. В этом же ряду - стимулирование индивидуальной застройки, формирование учитывающих особенности рынка жилья условий приватизации квартир социального найма и так далее. В комплексе все эти меры нужны и вполне применимы в нашей стране", - считает Воротников.

По его словам, сохранившийся с советских времён социальный найм имеет ряд принципиальных ограничений, не позволяющий на его основе сформировать полноценный рынок доступного арендного жилья. "Социальная аренда жилья сейчас рассматривается как модернизирующийся государством механизм, построены и сданы в эксплуатацию первые дома в Москве Воронеже . АО " Дом.РФ " занимается данным проектом, и первые успехи уже достигнуты; их нужно масштабировать", - указал собеседник агентства.

Эксперт напомнил о существенном объёме "серого" рынка аренды комнат, квартир и апартаментов в крупных городах, где арендуют жилье многие россияне. Воротников отметил, что сегодня этот рынок переживает кризис, и его участники - как собственники, так и арендаторы - хотят более полного учета своих интересов, защиты прав на собственность и возможность предсказуемого проживания в ней.