"Десятки тысяч ждут приказа". Что в НАТО приготовили для России на севере

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Североатлантический альянс всерьез планирует операции на случай возможного конфликта с Россией. Вниманием не обделили и Арктику. О том, как проходит подготовка, что отрабатывают западные страны и какие сценарии рассматривают, — в материале РИА Новости.

Пестрый состав

Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Дания и Бельгия. Девятого марта в Норвегии Финляндии стартовали десятидневные учения НАТО Cold Response 26. В них примут участие 32 500 военнослужащих из 14 государств — помимо хозяев, представлены США

"Основная цель — содействие сдерживанию, укрепление обороноспособности Норвегии и союзников, а также успокоение населения", — отмечается на сайте норвежского военного ведомства.

© REUTERS / Bernadett Szabo Норвежские и британские военнослужащие во время учений НАТО "Холодный ответ 2026" в Арктической Норвегии

В сухопутных маневрах на территории королевства задействуют 11 800 военных, в Финляндии — 7500. Остальные — на море и в воздухе.

Проверка в суровых условиях

Руководит всем норвежско-американский штаб в Рейтане близ Буде на севере страны — за полярным кругом.

Как уточняют организаторы, учения мультидоменные, то есть на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

© REUTERS / Jarno Vuorinen Шведские боевые танки Leopard перебрасываются через границу между Финляндией и Швецией во время военных учений НАТО "Холодный ответ 2026" в Арктической Норвегии

Также предусмотрено моделирование привлечения более крупных сил.

"Союзные силы приобретут ценный опыт действий в арктических условиях, что имеет важное значение для оперативной готовности на Крайнем Севере", — подчеркивается на сайте министерства обороны.

Подготовка населения

И речь идет не только о проверке войск.

"Оборона страны зависит от нормального функционирования большинства аспектов общественной жизни", — приводит агентство Reuters слова командующего норвежской армии генерал-майора Ларса Лервика.

Предстоит отработать взаимодействие военных с гражданскими службами.

© REUTERS / Bernadett Szabo Норвежские береговые корветы во время военных учений НАТО "Холодный ответ 2026" в Арктической Норвегии

"Например, когда система здравоохранения оказывает помощь большему числу раненых солдат норвежских и союзных войск", — отметил генерал.

Финские власти предупредили: к учениям привлекут не только регулярные части.

"Призывники и резервисты тоже получат возможность проверить себя в сложных зимних условиях Роваярви", — сообщили в Хельсинки.

Элемент общей картины

Cold Response 26 — часть амбициозной операции НАТО Arctic Sentry ("Арктический часовой"), стартовавшей в феврале.

© REUTERS / Bernadett Szabo Военные учения НАТО "Холодный ответ 2026" в Арктической Норвегии

Возглавляет ее Объединенное командование вооруженных сил в Норфолке (JFC Norfolk), стратегическое руководство осуществляет Союзное командование операций НАТО (Allied Command Operations).

В альянсе не скрывают: "НАТО наращивает присутствие, создавая новые структуры на всей территории союзников в Арктике и на Крайнем Севере". В октябре в Буде открыли Объединенный центр воздушных операций, в Финляндии развертывают передовые сухопутные силы под шведским командованием.

В Норвегии 2026-й объявили Годом тотальной обороны. В Осло намерены провести весной и осенью серию учений, направленных на взаимодействие гражданских и военных служб на случай войны. На октябрь назначена национальная неделя самоподготовки.

"Норвегия не может быть защищена одними лишь вооруженными силами. Современная оборона немыслима без эффективного гражданского общества", — уверены в министерстве обороны.

© REUTERS / Bernadett Szabo Реактивный истребитель F-35 во время военных учений НАТО "Холодный ответ 2026" в Арктической Норвегии

Население готовят к худшему. На сайте военного ведомства объясняют, как выжить в течение минимум недели, взаимодействовать с семьей и соседями, воспринимать информацию.