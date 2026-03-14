"Десятки тысяч ждут приказа". Что в НАТО приготовили для России на севере - РИА Новости, 14.03.2026
08:00 14.03.2026
"Десятки тысяч ждут приказа". Что в НАТО приготовили для России на севере
Североатлантический альянс всерьез планирует операции на случай возможного конфликта с Россией. Вниманием не обделили и Арктику.
"Десятки тысяч ждут приказа". Что в НАТО приготовили для России на севере

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Североатлантический альянс всерьез планирует операции на случай возможного конфликта с Россией. Вниманием не обделили и Арктику. О том, как проходит подготовка, что отрабатывают западные страны и какие сценарии рассматривают, — в материале РИА Новости.

Пестрый состав

Девятого марта в Норвегии и Финляндии стартовали десятидневные учения НАТО Cold Response 26. В них примут участие 32 500 военнослужащих из 14 государств — помимо хозяев, представлены США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Дания и Бельгия.
"Основная цель — содействие сдерживанию, укрепление обороноспособности Норвегии и союзников, а также успокоение населения", — отмечается на сайте норвежского военного ведомства.
В сухопутных маневрах на территории королевства задействуют 11 800 военных, в Финляндии — 7500. Остальные — на море и в воздухе.

Проверка в суровых условиях

Руководит всем норвежско-американский штаб в Рейтане близ Буде на севере страны — за полярным кругом.
Как уточняют организаторы, учения мультидоменные, то есть на суше, море, в воздухе, космосе и киберпространстве.
Также предусмотрено моделирование привлечения более крупных сил.
"Союзные силы приобретут ценный опыт действий в арктических условиях, что имеет важное значение для оперативной готовности на Крайнем Севере", — подчеркивается на сайте министерства обороны.

Подготовка населения

И речь идет не только о проверке войск.
"Оборона страны зависит от нормального функционирования большинства аспектов общественной жизни", — приводит агентство Reuters слова командующего норвежской армии генерал-майора Ларса Лервика.
Предстоит отработать взаимодействие военных с гражданскими службами.
"Например, когда система здравоохранения оказывает помощь большему числу раненых солдат норвежских и союзных войск", — отметил генерал.
Финские власти предупредили: к учениям привлекут не только регулярные части.
"Призывники и резервисты тоже получат возможность проверить себя в сложных зимних условиях Роваярви", — сообщили в Хельсинки.

Элемент общей картины

Cold Response 26 — часть амбициозной операции НАТО Arctic Sentry ("Арктический часовой"), стартовавшей в феврале.
Возглавляет ее Объединенное командование вооруженных сил в Норфолке (JFC Norfolk), стратегическое руководство осуществляет Союзное командование операций НАТО (Allied Command Operations).
В альянсе не скрывают: "НАТО наращивает присутствие, создавая новые структуры на всей территории союзников в Арктике и на Крайнем Севере". В октябре в Буде открыли Объединенный центр воздушных операций, в Финляндии развертывают передовые сухопутные силы под шведским командованием.
В Норвегии 2026-й объявили Годом тотальной обороны. В Осло намерены провести весной и осенью серию учений, направленных на взаимодействие гражданских и военных служб на случай войны. На октябрь назначена национальная неделя самоподготовки.
"Норвегия не может быть защищена одними лишь вооруженными силами. Современная оборона немыслима без эффективного гражданского общества", — уверены в министерстве обороны.
Население готовят к худшему. На сайте военного ведомства объясняют, как выжить в течение минимум недели, взаимодействовать с семьей и соседями, воспринимать информацию.
Совершенно очевидно, что в НАТО нацелились на конфликт с Россией и ее соседям на севере отводится особая роль. В альянсе хорошо осознают, что противостояние будет долгим. Потому и занимаются гражданскими — регулярным войскам наверняка потребуется пополнение.
Солдаты эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике
29 декабря 2025, 08:00
 
