Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
23:01 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/arinina-2080723612.html
Рахимов назвал Людмилу Аринину человеком с невероятным юмором
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080700085_0:336:2483:1733_1920x0_80_0_0_52c9b00a410e96390e6c8b6dc41960e8.jpg
https://ria.ru/20260314/arinina-2080718177.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080700085_0:0:2321:1740_1920x0_80_0_0_c53226ab5477dd856750b152d7bb1076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра "Мастерская Петра Фоменко" Тагир Рахимов рассказал РИА Новости, что запомнит заслуженную артистку РСФСР Людмилу Аринину как человека с невероятным юмором.
Аринина скончалась в возрасте 99 лет.
«
"Юмор у нее, конечно, был невероятный. На гастролях она была постоянно, ездили вместе везде с "Тремя сестрами" - это легендарный спектакль, который останется таким на всю оставшуюся жизнь. Она молодец", - сказал он, вспоминая Аринину.
Рахимов отметил, что все спектакли, в которых играла Аринина, отличались особой трогательностью.
"Она в спектакле "Абсолютно счастливая деревня" играла очень трогательно. С ней всегда спектакли были очень трогательными, потому что она очень точно подходила на роли - в этих галошах и чулках довоенных", - добавил он.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу "Мастерской Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года.
Актриса Людмила Аринина в фильме Публикация. Киностудия имени М. Горького, 1988 год - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Стала известна причина смерти Людмилы Арининой
Вчера, 21:39
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала