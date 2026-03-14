Рахимов назвал Людмилу Аринину человеком с невероятным юмором
Заслуженный артист России, актер театра "Мастерская Петра Фоменко" Тагир Рахимов рассказал РИА Новости, что запомнит заслуженную артистку РСФСР Людмилу Аринину...
РИА Новости: Рахимов запомнит Людмилу Аринину как человека с невероятным юмором
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра "Мастерская Петра Фоменко" Тагир Рахимов рассказал РИА Новости, что запомнит заслуженную артистку РСФСР Людмилу Аринину как человека с невероятным юмором.
Аринина скончалась в возрасте 99 лет.
"Юмор у нее, конечно, был невероятный. На гастролях она была постоянно, ездили вместе везде с "Тремя сестрами" - это легендарный спектакль, который останется таким на всю оставшуюся жизнь. Она молодец", - сказал он, вспоминая Аринину.
Рахимов отметил, что все спектакли, в которых играла Аринина, отличались особой трогательностью.
"Она в спектакле "Абсолютно счастливая деревня" играла очень трогательно. С ней всегда спектакли были очень трогательными, потому что она очень точно подходила на роли - в этих галошах и чулках довоенных", - добавил он.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу "Мастерской Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года.